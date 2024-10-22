В Курганской области направили 100 млн рублей на поддержку животноводам

Фермерские хозяйства и кооперативы, занимающиеся животноводством в Курганской области, получат из регионального бюджета свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«На развитие животноводческих ферм направлено 75 млн рублей. Три фермерских хозяйства из Белозерского, Альменевского и Каргапольского округов получат по 25 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проекты по созданию сельхозкооперативов из Альменевского, Катайского и Варгашинского округов получат 27,4 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Два кооператива будут заняты закупом и переработкой молока, еще один — переработкой мяса, отметили в пресс-службе властей региона.
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