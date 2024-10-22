22 октября 2024

В Курганской области направили 100 млн рублей на поддержку животноводам

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрии получат грантовую поддержку
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Фермерские хозяйства и кооперативы, занимающиеся животноводством в Курганской области, получат из регионального бюджета свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«На развитие животноводческих ферм направлено 75 млн рублей. Три фермерских хозяйства из Белозерского, Альменевского и Каргапольского округов получат по 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проекты по созданию сельхозкооперативов из Альменевского, Катайского и Варгашинского округов получат 27,4 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Два кооператива будут заняты закупом и переработкой молока, еще один — переработкой мяса, отметили в пресс-службе властей региона.

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Фермерские хозяйства и кооперативы, занимающиеся животноводством в Курганской области, получат из регионального бюджета свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «На развитие животноводческих ферм направлено 75 млн рублей. Три фермерских хозяйства из Белозерского, Альменевского и Каргапольского округов получат по 25 млн рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что проекты по созданию сельхозкооперативов из Альменевского, Катайского и Варгашинского округов получат 27,4 млн рублей. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Два кооператива будут заняты закупом и переработкой молока, еще один — переработкой мяса, отметили в пресс-службе властей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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