Завод по выпуску изделий из бетона выставили на продажу в Кургане

Предприятие выпускающее бетонные блоки продают в Кургане
На улице Омской в Кургане продается небольшое предприятие, которое занимается производством тротуарной плитки, бордюров, блоков и стеновых панелей. Об этом говорится в объявлении.
«Продается круглогодичное производство бетонных изделий. Цена завода — 45 млн рублей», — отмечается на сайте «Циан». Уточняется, что оборот продаж за год по контрактам составляет 70 миллионов рублей.
Ранее в Кургане выставили на продажу предприятие по производству цветного литья. Собственник оценил актив, располагающийся в районе «Кургансельмаша», почти на миллиард рублей.
