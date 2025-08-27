До спасателей стал доходить сигнал трекера, который был на российском пловце

Сигнал, поступающий с трекера, фиксируется из воды
Фото:
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Турецкие спасатели начали получать сигнал от трекера, который был закреплен на пропавшем российском пловце Николае Свечникове. Об этом сообщает телеканал A haber.

По данным A haber, сигнал, поступающий с трекера, который был выдан Свечникову на старте соревнований, фиксируется из воды. Одна из версий, которую рассматривают турецкие и российские специалисты, заключается в том, что пловец мог выбраться на берег.

Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. В поисковой операции участвуют более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, спасателей, волонтеров и представителей различных служб. Поиски ведутся как на воде, так и на суше. Используются катера, вертолеты и специальные водолазные группы. Территория поиска охватывает значительную часть акватории Босфора и прибрежной зоны.

