26 августа 2025

Трамп высмеял Украину за ее мечты о победе над Россией

Трамп уверен, что Украина не сможет победить Россию
Украина напрасно рассчитывает победить Россию в военном конфликте, учитывая существенное превосходство противника. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время публичного выступления.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — заявил глава Белого дома. По его словам, именно его предшественник на посту президента Джо Байден несет ответственность за разворачивание кризиса.

В ходе выступления Трамп также отметил, что не считает президента Украины полностью невиновным в затягивании конфликта. Он допустил возможность введения санкций против Киева в случае отказа украинских властей от урегулирования ситуации.

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал неизбежность победы России в конфликте на Украине и предлагал различные меры давления, включая пошлины, чтобы ускорить урегулирование ситуации. Эксперты отмечали, что стратегия Трампа направлена на то, чтобы США выглядели миротворцем, а обе стороны конфликта — проигравшими, при этом Вашингтон стремится не становиться прямым участником противостояния.

