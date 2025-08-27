Выяснилось, сколько человек подорвали «Северные потоки» и зачем

В диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года, входили семь человек, включая гражданина Украины Сергея Кузнецова. Об этом говорится в Европейском ордере на арест. По данным документа, Кузнецов был арестован в Италии по запросу ФРГ, а среди его задач была координация всей операции и руководство экипажем.
"Ему (Кузнецову — прим. URA.RU) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", — отмечается в документе. Текст передает РИА Новости
После установки взрывчатки 22 сентября 2022 года все участники группы вернулись в порт Вик, а Кузнецова затем вывезли на Украину. Обвиняемый вместе с соучастниками преследовал цель надолго остановить поставки российского газа в Германию. Из-за взрывов газопровод «Северный поток-1», который ранее покрывал около половины годовой потребности ФРГ в газе, оказался полностью непригоден к эксплуатации.
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры задержали Кузнецова в провинции Римини, передает "Царьград". Мужчина прибыл в Италию с семьей на отдых. Суд Болоньи 22 августа подтвердил арест украинца и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как сообщил адвокат Кузнецова, слушание может привести к экстрадиции его подзащитного в Германию, однако сам он от добровольной выдачи отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.
Взрывы на экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По данным Nord Stream AG, разрушения на объектах были беспрецедентными, а сроки восстановления по-прежнему оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не получала запрошенных данных по расследованию взрывов.
