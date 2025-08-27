Против бывшего зама Шойгу завели еще одно дело

Тимур Иванов может стать фигурантом по еще одному уголовному делу
Тимур Иванов может стать фигурантом по еще одному уголовному делу
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело. Оно касается незаконного хранения оружия. Ранее дома у бывшего руководителя были обнаружены и изъяты огнестрельные изделия.

 «В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за незаконное хранение оружия. Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, в ходе обыска в доме экс-замминистра были найдены два переделанных самозарядных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкин (АПС). Все предметы были изъяты для проведения экспертиз.

Как сообщало URA.RU, ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск в Пресненский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 1,2 млрд рублей. Среди имущества, подлежащего конфискации, — антикварное оружие, 23 автомобиля, 13 мотоциклов и 24 земельных участка. 

Иванову назначили 13 лет лишения свободы по делу о хищении средств на сумму более четырех миллиардов рублей. Адвокаты экс-замминистра обороны намерены обжаловать вынесенный приговор.

