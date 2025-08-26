США в открытую пригрозили Украине санкциями и пошлинами

Америка может ввести санкции и повысить таможенные пошлины для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Зеленский тоже не является невиновным… Я могу применить санкции и мощные системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что на украинском президенте лежит ответственность за конфликт с Россией. Слова американского лидера передает Clash Report.
Ранее Трамп заявил, что потенциальные сроки встречи президента России Владимира Путина и Зеленского зависят исключительно от их личного решения. Он добавил, что «для танго нужны двое».
