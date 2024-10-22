22 октября 2024

Свердловские чиновники стали реже брать взятки

Ширалиев: в Свердловской области снизился уровень коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятность коррупции снизилась вдвое Фото:

В Свердловской области за последние годы чиновников, обманывающих государство, стало меньше. А доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась почти в три раза. Об этом сообщил директор департамента против коррупции Ильхам Ширалиев на заседании Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.

«За последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы. В этом году, по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата, доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась без малого в три раза», — заявил Ширалиев.

По результатам соцопроса жителей области, вероятность возникновения коррупционной ситуации уменьшилась вдвое. На заседании председатель комитета Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт реализации антикоррупционной политики в Свердловской области и рекомендовал его к распространению.

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В Свердловской области за последние годы чиновников, обманывающих государство, стало меньше. А доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась почти в три раза. Об этом сообщил директор департамента против коррупции Ильхам Ширалиев на заседании Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. «За последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы. В этом году, по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата, доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась без малого в три раза», — заявил Ширалиев. По результатам соцопроса жителей области, вероятность возникновения коррупционной ситуации уменьшилась вдвое. На заседании председатель комитета Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт реализации антикоррупционной политики в Свердловской области и рекомендовал его к распространению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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