Свердловские чиновники стали реже брать взятки

В Свердловской области за последние годы чиновников, обманывающих государство, стало меньше. А доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась почти в три раза. Об этом сообщил директор департамента против коррупции Ильхам Ширалиев на заседании Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.
«За последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы. В этом году, по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата, доля компаний, столкнувшихся с коррупцией, снизилась без малого в три раза», — заявил Ширалиев.
По результатам соцопроса жителей области, вероятность возникновения коррупционной ситуации уменьшилась вдвое. На заседании председатель комитета Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт реализации антикоррупционной политики в Свердловской области и рекомендовал его к распространению.
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