Россиянин осужден за шпионаж в пользу Украины

23 октября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями ГРУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Комсомольска-на-Амуре осужден Хабаровским краевым судом на 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он пытался передать сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины. «Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от УФСБ России по региону. Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В управлении уточнили, что информация позволила бы Киеву осуществить диверсии на объекте. В Москве 18-летнему Владиславу Соседко предъявлено обвинение в покушении на госизмену и попытке присоединения к террористическим организациям, которые запрещены в России, сообщили в правоохранительных органах, как передает RT. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом. Согласно информации, Соседко самостоятельно установил контакт с террористами через мессенджер и выразил желание вступить в их ряды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден Хабаровским краевым судом на 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он пытался передать сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины. «Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от УФСБ России по региону. Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В управлении уточнили, что информация позволила бы Киеву осуществить диверсии на объекте. В Москве 18-летнему Владиславу Соседко предъявлено обвинение в покушении на госизмену и попытке присоединения к террористическим организациям, которые запрещены в России, сообщили в правоохранительных органах, как передает RT. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом. Согласно информации, Соседко самостоятельно установил контакт с террористами через мессенджер и выразил желание вступить в их ряды.