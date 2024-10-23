Россиянин осужден за шпионаж в пользу Украины

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Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями ГРУ Фото:

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден Хабаровским краевым судом на 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он пытался передать сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины.

«Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от УФСБ России по региону.

Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В управлении уточнили, что информация позволила бы Киеву осуществить диверсии на объекте.

В Москве 18-летнему Владиславу Соседко предъявлено обвинение в покушении на госизмену и попытке присоединения к террористическим организациям, которые запрещены в России, сообщили в правоохранительных органах, как передает RT. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом. Согласно информации, Соседко самостоятельно установил контакт с террористами через мессенджер и выразил желание вступить в их ряды.

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Житель Комсомольска-на-Амуре осужден Хабаровским краевым судом на 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он пытался передать сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины. «Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от УФСБ России по региону. Мужчина был задержан после того, как вступил в контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В управлении уточнили, что информация позволила бы Киеву осуществить диверсии на объекте. В Москве 18-летнему Владиславу Соседко предъявлено обвинение в покушении на госизмену и попытке присоединения к террористическим организациям, которые запрещены в России, сообщили в правоохранительных органах, как передает RT. В настоящее время молодой человек находится под домашним арестом. Согласно информации, Соседко самостоятельно установил контакт с террористами через мессенджер и выразил желание вступить в их ряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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