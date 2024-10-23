Луна пять раз закроет звезды: что произойдет в ноябре

23 октября 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Затмения луной небесных тел в ноябре смогут наблюдать преимущественно жители Северной Америки Фото: Размик Закарян © URA.RU В ноябре ожидается пять затмений Луной планет, звезд и звездных скоплений. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. «Интересным событием для астрономов и любителей звездного неба станут пять покрытий Луной небесных тел», — рассказали астрономы. 4 ноября Луна закроет звезду Антарес. Это затмение будет видно из акватории Тихого океана. Следующее произойдет через неделю: 11 ноября спутник Земли покроет планету Сатурн, а на следующий день — планету Нептун. В середине месяца (16 ноября) Луна закроет рассеянное звездное скопление Плеяды, а 27 ноября — звезду Спика. Все эти явления, кроме затмения звезды Антарес, можно будет увидеть из Северной Америки. Как URA.RU сообщило ранее, в следующем году жители Земли смогут наблюдать четыре лунных затмения: два полных и два частичных. Первое случится в марте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ноябре ожидается пять затмений Луной планет, звезд и звездных скоплений. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. «Интересным событием для астрономов и любителей звездного неба станут пять покрытий Луной небесных тел», — рассказали астрономы. 4 ноября Луна закроет звезду Антарес. Это затмение будет видно из акватории Тихого океана. Следующее произойдет через неделю: 11 ноября спутник Земли покроет планету Сатурн, а на следующий день — планету Нептун. В середине месяца (16 ноября) Луна закроет рассеянное звездное скопление Плеяды, а 27 ноября — звезду Спика. Все эти явления, кроме затмения звезды Антарес, можно будет увидеть из Северной Америки. Как URA.RU сообщило ранее, в следующем году жители Земли смогут наблюдать четыре лунных затмения: два полных и два частичных. Первое случится в марте.