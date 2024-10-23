Луна пять раз закроет звезды: что произойдет в ноябре

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Панорама вечернего города. Екатеринбург, луна, смог, туман
Затмения луной небесных тел в ноябре смогут наблюдать преимущественно жители Северной Америки Фото:

В ноябре ожидается пять затмений Луной планет, звезд и звездных скоплений. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Интересным событием для астрономов и любителей звездного неба станут пять покрытий Луной небесных тел», — рассказали астрономы.

4 ноября Луна закроет звезду Антарес. Это затмение будет видно из акватории Тихого океана. Следующее произойдет через неделю: 11 ноября спутник Земли покроет планету Сатурн, а на следующий день — планету Нептун. В середине месяца (16 ноября) Луна закроет рассеянное звездное скопление Плеяды, а 27 ноября — звезду Спика. Все эти явления, кроме затмения звезды Антарес, можно будет увидеть из Северной Америки.

Как URA.RU сообщило ранее, в следующем году жители Земли смогут наблюдать четыре лунных затмения: два полных и два частичных. Первое случится в марте.

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В ноябре ожидается пять затмений Луной планет, звезд и звездных скоплений. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. «Интересным событием для астрономов и любителей звездного неба станут пять покрытий Луной небесных тел», — рассказали астрономы. 4 ноября Луна закроет звезду Антарес. Это затмение будет видно из акватории Тихого океана. Следующее произойдет через неделю: 11 ноября спутник Земли покроет планету Сатурн, а на следующий день — планету Нептун. В середине месяца (16 ноября) Луна закроет рассеянное звездное скопление Плеяды, а 27 ноября — звезду Спика. Все эти явления, кроме затмения звезды Антарес, можно будет увидеть из Северной Америки. Как URA.RU сообщило ранее, в следующем году жители Земли смогут наблюдать четыре лунных затмения: два полных и два частичных. Первое случится в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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