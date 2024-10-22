Вице-губернатору ХМАО Елене Майер предстоит выступить арбитром в югорской «игре престолов». Представители двух влиятельных и известных в округе семей Молдановых и Бубновене ведут борьбу за «Центр ремесел», и главный приз в этой битве — пост директора учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«Клан югорских модельеров под руководством предыдущего руководителя „Центра“ Ольги Бубновене выдвинул свою ставленницу Екатерину Захарову. Им противостоит не менее известная в Югре семья казымских ханты — Молдановых. Их кандидат Марина Кабакова — основной конкурент Захаровой, она уже победила в „народном голосовании“ на портале „Команда Югры“ (при экс-губернаторе ХМАО Наталье Комаровой должности в кадровом резерве соцблока распределялись с учетом голосов — прим. URA.RU). Клан Бубновене пользовался поддержкой как главы региона, так и ее любимого зама Елены Шумаковой. Учтет ли Майер победу Кабаковой, пока неизвестно», — отмечает инсайдер.
Предыдущий руководитель ЦР Ольга Бубновене была уволена, когда прокуратура вскрыла, что ее дочери (Ксения Илауски и Юлия Стремилова, также известная как Юлия Бубновайте) и внук Артур Юнусов работали у директора в непосредственном подчинении. «Много лет конфликт интересов не всплывал в публичной плоскости, поскольку у всех членов клана разные фамилии. Директора после увольнения вновь приняли на работу — сначала художником-конструктором, затем повысили до начальника отдела. Внук и одна из ее дочерей (Ксения Илауски — худрук и, как говорят сотрудники, негласный руководитель учреждения) продолжают работу в Центре. Бубновене проиграла апелляцию прокуратуре, восстановиться на прежнем посту не смогла. Теперь ее семья пытается усадить в это кресло Захарову — в надежде, что та не будет бороться кланом и увольнять его членов из ЦР. Кабакова, как говорят, намерена сразу же начать аудит», — сообщает инсайдер.
Кроме того, Бубновене и Илауски учредили Фонд поддержки развития народных художественных промыслов. Его адрес совпадает с адресом «Центра ремесел», указано в определении апелляционной инстанции по делу о конфликте интересов. Судя по данным с сайта ЦР, Ольга Бубновене возглавляет экспозиционно-выставочный отдел, а Артур Юнусов числится специалистом по жанрам творчества.
Муж одной из сотрудниц Евгений Сватков на свой странице в соцсети «Вконтакте» заявил, что руководство Центра оказывает на его супругу давление. «В случае назначение на пост Кабаковой все начнется с аудитов. И лица, управляющие финансами в организации, поменяются», — написал Сватков. На его странице размещены скриншоты публикации с аккаунта «Ксения Илауски». Автор текста заявляет, что «в сети распространяется недостоверная информация, касающаяся ее, ее семьи и коллег, сопровождающаяся оскорблениями и откровенной травлей», и что это «заказ». На странице Илауски данная публикация отсутствует либо доступна не для всех пользователей.
Получить комментарий Илауски на момент публикации новости не удалось — она не ответила на звонок журналиста агентства. Кабакова сообщила, что по итогам конкурса и собеседования включена в кадровый резерв, но не может ничего сказать о родственных связах в ЦР. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос о причинах, по которым конфликт интересов в учреждении был выявлен только спустя несколько лет после трудоустройства родственников Бубновене и о решении вице-губернатора Майер по вопросу назначения нового директора ЦР. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Майер предстоит провести аудит команды своей предшественницы Шумаковой. Самыми проблемными сферами источники называют культуру и спорт.
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