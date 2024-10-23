В Госдуме просят Минпросвещения высказать свою позицию по квадробингу

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Сергей Колунов и Татьяна Буцкая. stock, Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая хочет услышать мнение Минпросвещения насчет ситуации с квадробингом в РФ Фото:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой высказать позицию Госдумы насчет квадробинга. Это связано с тем, что в СМИ начала появляться информация, что со школьниками и их родителями проводятся «профилактические беседы» насчет негативного влияния квадробинга.

«Она (Буцкая) направила обращение министру просвещения Кравцову с просьбой проинформировать ее, какова позиция ведомства по этому вопросу», — говорится в документе. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее в Госдуме начали готовить законопроект о контроле над квадробингом как молодежном движении. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, сначала эта субкультура воспринималась как игра, однако позже это стало образом жизни для детей и отношение к ней изменилось, передает VSE42.RU.

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой высказать позицию Госдумы насчет квадробинга. Это связано с тем, что в СМИ начала появляться информация, что со школьниками и их родителями проводятся «профилактические беседы» насчет негативного влияния квадробинга. «Она (Буцкая) направила обращение министру просвещения Кравцову с просьбой проинформировать ее, какова позиция ведомства по этому вопросу», — говорится в документе. Информацию передает РИА «Новости». Ранее в Госдуме начали готовить законопроект о контроле над квадробингом как молодежном движении. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, сначала эта субкультура воспринималась как игра, однако позже это стало образом жизни для детей и отношение к ней изменилось, передает VSE42.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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