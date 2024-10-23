В Госдуме просят Минпросвещения высказать свою позицию по квадробингу

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой высказать позицию Госдумы насчет квадробинга. Это связано с тем, что в СМИ начала появляться информация, что со школьниками и их родителями проводятся «профилактические беседы» насчет негативного влияния квадробинга.
«Она (Буцкая) направила обращение министру просвещения Кравцову с просьбой проинформировать ее, какова позиция ведомства по этому вопросу», — говорится в документе. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее в Госдуме начали готовить законопроект о контроле над квадробингом как молодежном движении. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, сначала эта субкультура воспринималась как игра, однако позже это стало образом жизни для детей и отношение к ней изменилось, передает VSE42.RU.
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