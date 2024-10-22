22 октября 2024

В Екатеринбурге профессор вуза лишился почти 12 млн рублей после звонка «ФСБ»

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Профессор передал сумму неизвестному, назвавшему кодовое слово Фото:

В Екатеринбурге профессор одного из уральских вузов стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб, и лишился 11,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

Профессор рассказал, что его обманули через мессенджер, где сначала представились «замполитом Росгвардии», а затем «сотрудником ФСБ». «По словам лжечекиста, от имени собеседника неизвестные перевели значительную сумму „иноагентам“ и предложили помощь в выявлении преступников», — пояснили в ведомстве. Далее мошенники убедили свою жертву в необходимости «декларирования» средств.

По версии потерпевшего, после того как он передал деньги неизвестному, который пришел к нему домой и назвал кодовое слово, мошенники прекратили с ним связь. Сотрудники отдела полиции №9 уже приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

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В Екатеринбурге профессор одного из уральских вузов стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб, и лишился 11,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. Профессор рассказал, что его обманули через мессенджер, где сначала представились «замполитом Росгвардии», а затем «сотрудником ФСБ». «По словам лжечекиста, от имени собеседника неизвестные перевели значительную сумму „иноагентам“ и предложили помощь в выявлении преступников», — пояснили в ведомстве. Далее мошенники убедили свою жертву в необходимости «декларирования» средств. По версии потерпевшего, после того как он передал деньги неизвестному, который пришел к нему домой и назвал кодовое слово, мошенники прекратили с ним связь. Сотрудники отдела полиции №9 уже приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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