Челябинские работники потеряли страх быть уволенными

В Челябинской области работники теряли страх остаться без работы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в своем положении уверено две трети трудоустроенных.
«Среди трудоустроенных соискателей в регионе 69% считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению. Эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По УрФО доля таких соискателей составила 75%, а в целом по России — 73%», — заметили в HeadHunter.
Большинство работников в таких сферах, как розничная торговля, производство и IT, уверены в своей позиции. Из занятых в ритейле 79% заявили, что не видят угрозы потерять работу.
В исследовании приняли участие трудоустроенные жители области по итогам третьего квартала 2024 года. Седи них опасается увольнения каждый пятый, что на 7% выше, чем в начале года. Больше других беспокоятся медики, фармацевты, маркетологи и высшие менеджеры (четверть респондентов заявили об угрозе увольнения), представители туризма и гостиничного бизнеса, строители с риелторами (по 22%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!