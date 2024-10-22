22 октября 2024

Челябинские работники потеряли страх быть уволенными

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы не испытывают никаких тревог по поводу перспектив на рабочем месте
Продавцы не испытывают никаких тревог по поводу перспектив на рабочем месте Фото:

В Челябинской области работники теряли страх остаться без работы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в своем положении уверено две трети трудоустроенных.

«Среди трудоустроенных соискателей в регионе 69% считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению. Эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По УрФО доля таких соискателей составила 75%, а в целом по России — 73%», — заметили в HeadHunter.

Большинство работников в таких сферах, как розничная торговля, производство и IT, уверены в своей позиции. Из занятых в ритейле 79% заявили, что не видят угрозы потерять работу.

В исследовании приняли участие трудоустроенные жители области по итогам третьего квартала 2024 года. Седи них опасается увольнения каждый пятый, что на 7% выше, чем в начале года. Больше других беспокоятся медики, фармацевты, маркетологи и высшие менеджеры (четверть респондентов заявили об угрозе увольнения), представители туризма и гостиничного бизнеса, строители с риелторами (по 22%).

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В Челябинской области работники теряли страх остаться без работы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в своем положении уверено две трети трудоустроенных. «Среди трудоустроенных соискателей в регионе 69% считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению. Эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По УрФО доля таких соискателей составила 75%, а в целом по России — 73%», — заметили в HeadHunter. Большинство работников в таких сферах, как розничная торговля, производство и IT, уверены в своей позиции. Из занятых в ритейле 79% заявили, что не видят угрозы потерять работу. В исследовании приняли участие трудоустроенные жители области по итогам третьего квартала 2024 года. Седи них опасается увольнения каждый пятый, что на 7% выше, чем в начале года. Больше других беспокоятся медики, фармацевты, маркетологи и высшие менеджеры (четверть респондентов заявили об угрозе увольнения), представители туризма и гостиничного бизнеса, строители с риелторами (по 22%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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