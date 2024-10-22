22 октября 2024

Прокуратура в ХМАО вступилась за пенсионера, которому отказали в особом статусе из-за бюрократии

Прокуратура ХМАО помогла пенсионеру получить звание «Ветеран труда»
© Служба новостей «URA.RU»
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После обращения прокуратуры в суд пенсионеру присвоили звание "Ветеран труда"
После обращения прокуратуры в суд пенсионеру присвоили звание "Ветеран труда" Фото:

В Нягани (ХМАО) пенсионеру отказали в присвоении звания «Ветеран труда» из-за неправильного написания его имени в одной из ранее полученных наград за труд. После чего житель обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры пенсионеру присвоили почетное звание.

«В 1977 году заявителя, во время работы электросварщиком, наградили медалью „За трудовое отличие“, но в удостоверении к награде неправильно написали его имя. Прокуратура Нягани обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности удостоверения заявителю. Суд требования прокуратуры удовлетворил», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионеру присвоили звание «Ветеран труда», которое предоставляет ему право на получение социальных льгот. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО помогла охраннику получить заплату.

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В Нягани (ХМАО) пенсионеру отказали в присвоении звания «Ветеран труда» из-за неправильного написания его имени в одной из ранее полученных наград за труд. После чего житель обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры пенсионеру присвоили почетное звание. «В 1977 году заявителя, во время работы электросварщиком, наградили медалью „За трудовое отличие“, но в удостоверении к награде неправильно написали его имя. Прокуратура Нягани обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности удостоверения заявителю. Суд требования прокуратуры удовлетворил», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионеру присвоили звание «Ветеран труда», которое предоставляет ему право на получение социальных льгот. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО помогла охраннику получить заплату.
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© Служба новостей «URA.RU»
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