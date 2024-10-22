Прокуратура в ХМАО вступилась за пенсионера, которому отказали в особом статусе из-за бюрократии

В Нягани (ХМАО) пенсионеру отказали в присвоении звания «Ветеран труда» из-за неправильного написания его имени в одной из ранее полученных наград за труд. После чего житель обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры пенсионеру присвоили почетное звание.
«В 1977 году заявителя, во время работы электросварщиком, наградили медалью „За трудовое отличие“, но в удостоверении к награде неправильно написали его имя. Прокуратура Нягани обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности удостоверения заявителю. Суд требования прокуратуры удовлетворил», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пенсионеру присвоили звание «Ветеран труда», которое предоставляет ему право на получение социальных льгот. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО помогла охраннику получить заплату.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!