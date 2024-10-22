Жителей челябинского поселка затопило канализацией

23 октября 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Реки канализации много лет текут по улицам поселка, затапливая дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Строителей Верхнего Уфалея Челябинской области пожаловались на многолетние прорывы канализации, которые текут по улицам и затапливают дома. Они потребовали устранить проблему. «Уже больше шести лет канализационная вода идет под дом и уже заходит в квартиры. Мы много раз обращались в управляющую компанию, затем в администрацию, там попросили УК устранить аварию, но никаких мер до сих пор не принято. Запах стоит сутками, жить невозможно», — рассказывают жители поселка. Сельчане уточняют, что поселок брошен на произвол судьбы. Ряд домов стоит без тепла, строения покрываются трещинами и разрушаются, во дворах нет дворников, а дома утопают в канализации. URA.RU направило запрос в пресс-службу Верхнего Уфалея, комментарий будет опубликован сразу после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Строителей Верхнего Уфалея Челябинской области пожаловались на многолетние прорывы канализации, которые текут по улицам и затапливают дома. Они потребовали устранить проблему. «Уже больше шести лет канализационная вода идет под дом и уже заходит в квартиры. Мы много раз обращались в управляющую компанию, затем в администрацию, там попросили УК устранить аварию, но никаких мер до сих пор не принято. Запах стоит сутками, жить невозможно», — рассказывают жители поселка. Сельчане уточняют, что поселок брошен на произвол судьбы. Ряд домов стоит без тепла, строения покрываются трещинами и разрушаются, во дворах нет дворников, а дома утопают в канализации. URA.RU направило запрос в пресс-службу Верхнего Уфалея, комментарий будет опубликован сразу после получения.