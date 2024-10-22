22 октября 2024

Жителей челябинского поселка затопило канализацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, воронка, куйбышева7, авария канализации, водоворот, канализационный коллектор
Реки канализации много лет текут по улицам поселка, затапливая дома Фото:

Жители поселка Строителей Верхнего Уфалея Челябинской области пожаловались на многолетние прорывы канализации, которые текут по улицам и затапливают дома. Они потребовали устранить проблему.

«Уже больше шести лет канализационная вода идет под дом и уже заходит в квартиры. Мы много раз обращались в управляющую компанию, затем в администрацию, там попросили УК устранить аварию, но никаких мер до сих пор не принято. Запах стоит сутками, жить невозможно», — рассказывают жители поселка.

Сельчане уточняют, что поселок брошен на произвол судьбы. Ряд домов стоит без тепла, строения покрываются трещинами и разрушаются, во дворах нет дворников, а дома утопают в канализации. URA.RU направило запрос в пресс-службу Верхнего Уфалея, комментарий будет опубликован сразу после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Строителей Верхнего Уфалея Челябинской области пожаловались на многолетние прорывы канализации, которые текут по улицам и затапливают дома. Они потребовали устранить проблему. «Уже больше шести лет канализационная вода идет под дом и уже заходит в квартиры. Мы много раз обращались в управляющую компанию, затем в администрацию, там попросили УК устранить аварию, но никаких мер до сих пор не принято. Запах стоит сутками, жить невозможно», — рассказывают жители поселка. Сельчане уточняют, что поселок брошен на произвол судьбы. Ряд домов стоит без тепла, строения покрываются трещинами и разрушаются, во дворах нет дворников, а дома утопают в канализации. URA.RU направило запрос в пресс-службу Верхнего Уфалея, комментарий будет опубликован сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...