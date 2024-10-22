Происшествия Свердловская ОПГ наворовала электроэнергии на 10 млн рублей 23 октября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Майнеры незаконно подключились к подстанции и зарабатывали на криптовалюте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская полиция вместе со службой безопасности компании «Россети Урал» вычислила группировку, которая организовала подпольную майнинговую ферму. Участники шайки украли у государства электроэнергии на 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Участники группировки приобрели в поселке Быньги (Невьянский район) несколько помещений на месте старой заброшенной мебельной фабрики. Установили там оборудование — почти 240 единиц, на котором „фармили“ криптовалюту. Вся ферма была запитана через кабели близлежащей подстанции „Россетей“, которые без всяких договоров протянули под землей. Охраняли территорию камеры видеонаблюдения», — рассказал собеседник агентства. На самой подстанции майнеры тайком заменили трансформаторы и рубильники. Проверка показала, что они похитили электроэнергии на сумму более 10 млн рублей. А поскольку основным акционером предприятия является Российская Федерация, то ущерб причинен напрямую государству. Полицейские изъяли у добытчиков криптовалюты оборудование, стоимость которого превышает 30 млн рублей и возбудили уголовное дело. В пресс-службе «Россети Урал» подтвердили факт выявления крупной нелегальной майнинговой фермы, но воздержались от более подробных комментариев под предлогом того, что работа правоохранительных органов пока продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловская полиция вместе со службой безопасности компании «Россети Урал» вычислила группировку, которая организовала подпольную майнинговую ферму. Участники шайки украли у государства электроэнергии на 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Участники группировки приобрели в поселке Быньги (Невьянский район) несколько помещений на месте старой заброшенной мебельной фабрики. Установили там оборудование — почти 240 единиц, на котором „фармили“ криптовалюту. Вся ферма была запитана через кабели близлежащей подстанции „Россетей“, которые без всяких договоров протянули под землей. Охраняли территорию камеры видеонаблюдения», — рассказал собеседник агентства. На самой подстанции майнеры тайком заменили трансформаторы и рубильники. Проверка показала, что они похитили электроэнергии на сумму более 10 млн рублей. А поскольку основным акционером предприятия является Российская Федерация, то ущерб причинен напрямую государству. Полицейские изъяли у добытчиков криптовалюты оборудование, стоимость которого превышает 30 млн рублей и возбудили уголовное дело. В пресс-службе «Россети Урал» подтвердили факт выявления крупной нелегальной майнинговой фермы, но воздержались от более подробных комментариев под предлогом того, что работа правоохранительных органов пока продолжается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям