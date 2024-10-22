22 октября 2024

Расширение горного участка трассы М-5 около Аши до четырех полос почти завершено. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, трасса, большегруз, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, дорога
Участок дороги возле Аши один из самых сложных на трассе М-5 (архивное фото) Фото:

Расширение горного участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области около Аши до четырех полос почти завершено. Движение по первым 14 километрам запустят уже в ноябре, рассказали URA.RU в пресс-службе «Упрдор Южный Урал».

«Готовимся к сдаче первого этапа строительства и реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Это сложный объект — уже в ноябре запустим рабочее движение на участке протяженностью 14 километров», — рассказали URA.RU в челябинском Росавтодоре.

Дорожники завершают укладку асфальта, укрепляют откосы георешеткой в местах сближения с магистральным нефтепроводом. Рабочие также укрепляют откосы с помощью посева многолетних трав.

Работы по реконструкции и строительству федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе начались летом 2020 года. Проект был утвержден в 2019 году. На первом этапе будет сдан участок с 1564 по 1578 километр. Второй и третий этапы планируется завершить в 2026 году.

Дорожники завершают укладку асфальта на трассе М-5 «Урал» возле Аши
Дорожники завершают укладку асфальта на трассе М-5 «Урал» возле Аши
Дорожники укрепляют откосы георешеткой
Дорожники укрепляют откосы георешеткой
Заключительные работы на участке дороги около Аши
Заключительные работы на участке дороги около Аши

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Расширение горного участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области около Аши до четырех полос почти завершено. Движение по первым 14 километрам запустят уже в ноябре, рассказали URA.RU в пресс-службе «Упрдор Южный Урал». «Готовимся к сдаче первого этапа строительства и реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Это сложный объект — уже в ноябре запустим рабочее движение на участке протяженностью 14 километров», — рассказали URA.RU в челябинском Росавтодоре. Дорожники завершают укладку асфальта, укрепляют откосы георешеткой в местах сближения с магистральным нефтепроводом. Рабочие также укрепляют откосы с помощью посева многолетних трав. Работы по реконструкции и строительству федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе начались летом 2020 года. Проект был утвержден в 2019 году. На первом этапе будет сдан участок с 1564 по 1578 километр. Второй и третий этапы планируется завершить в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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