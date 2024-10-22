Новый любимый перевозчик мэрии Кургана Наталья Кутепова оказалась аффилирована с прежним любимчиком — Алексеем Кирпищиковым. Некоторые уверены в их финансовой связи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из транспортной сферы.
«Два перевозчика финансово связаны. Кутепова раньше руководила „Кургангортранс“, которым владеет Кирпищиков. Поскольку предприниматель испытывает трудности из-за недавних обысков, которые проводила налоговая служба, вероятно, мэрия решила поддерживать его компанию через Кутепову. Поэтому сейчас она получает поддержку от властей. О ней также стали чаще рассказывать в социальных сетях мэрии», — делятся с URA.RU инсайдеры.
Кутепова уже получает поддержку от властей Кургана. В 2024 году департамент развития горхозяйства закупил 45 автобусов для ее компании. Транспорт рассчитан на 90 пассажиров и оборудованы для удобства детей и инвалидов. За год до этого Кутепова также смогла приобрести для компании 40 автобусов марки «Симаз» и «ПАЗ Вектор».
Корреспондент URA.RU обращалась в мэрию за запросом по поводу компании Кутеповой «Курганский городской автобус». Именно такое название сообщалось в посте администрации в telegram-канале «Город Курган». Там журналиста подправили, сказав, что речь идет о компании «Курганский городской транспорт», которой руководит Кирпищиков. Таким образом, корреспонденту косвенно подтвердили совместную работу Кутеповой и Кирпищикова. Дополнительной информации не сообщалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Сотрудники силовых и налоговых органов провели обыски в офисе известного в Кургане перевозчика — Алексея Кирпищикова. Любимый он потому, что пользуется поддержкой администрации. Компания Кирпищикова контролирует более 70% городских маршрутов. Помимо этого, бизнесмен регулярно получает финансовую поддержку для приобретения и технического обслуживания автобусного парка, а также имеет доступ к государственным субсидиям. Также стало известно, что в 2024 году доходы компании Кирпищикова в два раза превышают доходы других крупных участников рынка городских автобусных перевозок в Кургане.
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