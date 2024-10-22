Коттеджи в Челябинске продаются по цене квартир-студий в новостройках

В Челябинске цена коттеджей на данный момент в среднем составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в новостройке. В городе на данный момент продается 43% частных домов по такой стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Челябинске на данный момент стоимость частных домов в среднем составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. При этом однокомнатные квартиры в новостройках продаются по тем же ценам. В среднем они стоят до 4 миллионов 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
При этом переехать в коттедж могут и семьи, уже имеющие в собственности квартиры на вторичном рынке. Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Челябинске в сентябре составляла 3 миллиона 500 тысяч рублей. Если предположить, что семья ожидает рождения первого ребенка и рассматривает переезд в собственный частный дом, то бюджет покупки с учетом продажи квартиры и получения маткапитала составит около 4 миллионов 100 рублей. В Челябинской области в этом бюджете представлено 46% домов на всем рынке загородной недвижимости, а в границах столицы региона в данном бюджете можно найти более 100 предложений.
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