Сколько нужно набрать баллов на ЕГЭ, чтобы поступить в университет

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Учащиеся, которые не наберут необходимый минимум на экзамене, не смогут претендовать на место в университете. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. URA.RU рассказывает, какой порог обязаны пройти ученики в 2025 году.
Сколько баллов нужно набрать для поступления
Главные изменения коснулись русского языка — теперь минимальный порог 42 балла, а не 40, как в прошлом году. В 2025-2026 учебном году для поступления в университет необходимо набрать следующее количество баллов:
- информатика — 44
- русский язык — 42
- обществознание — 42
- литература — 40
- география — 40
- математика — 39
- химия — 39
- физика — 39
- биология — 39
- история — 35
- иностранный язык — 30
В какие университеты можно пойти с такими баллами
Приказ касается тех организаций, которые находятся в ведении Министерства просвещения России. К ним относятся 37 педагогических вузов. Остальные университеты могут повышать необходимый для поступления порог баллов на свое усмотрение.
Сроки сдачи ЕГЭ
Ранее Минпросвещения также опубликовало приказ о расписании и продолжительности ЕГЭ. Основные дни для сдачи экзамена в следующем году:
- 23 мая — история, литература, химия
- 27 мая — математика базового и профильного уровней
- 30 мая — русский язык
- 2 июня — обществознание, физика
- 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть)
- 10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика
- 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика
Выпускники прошлых лет, которые решили пересдать экзамен, а также те, кто не смог прийти на экзамен в основной день по уважительной причине, будут сдавать экзамен в резервный день. В 2025 году они пройдут в следующие дни:
- 16 июня — география, литература, обществознание, физика
- 17 июня — русский язык
- 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия
- 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика
- 20 июня — математика базового и профильного уровней
- 23 июня — все учебные предметы
Можно ли пересдать экзамен
Выпускники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по русскому языку или математике, смогут попробовать сдать экзамен снова в дополнительный день. Учащийся также вправе пересдать один предмет на выбор.
На пересдачу могут рассчитывать и те, кто столкнулся с нарушениями во время ЕГЭ. В этом случае учащийся должен написать апелляцию в тот же день, не выходя из школы. В случае, если нарушения действительно были, выпускника пригласят на пересдачу в резервный день. Повторные экзамены пройдут 3 и 4 июля:
- 3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия.
- 4 июля — биология, география, математика, иностранные языки (устная часть), история, литература.
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