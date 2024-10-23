Сколько нужно набрать баллов на ЕГЭ, чтобы поступить в университет

Минпросвещения установило минимальные баллы на ЕГЭ в 2025 году
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Минимальный порог для ЕГЭ по русскому вырос на несколько баллов
Минимальный порог для ЕГЭ по русскому вырос на несколько баллов Фото:

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Учащиеся, которые не наберут необходимый минимум на экзамене, не смогут претендовать на место в университете. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. URA.RU рассказывает, какой порог обязаны пройти ученики в 2025 году.

Сколько баллов нужно набрать для поступления

Главные изменения коснулись русского языка — теперь минимальный порог 42 балла, а не 40, как в прошлом году. В 2025-2026 учебном году для поступления в университет необходимо набрать следующее количество баллов:

  • информатика — 44
  • русский язык — 42
  • обществознание — 42
  • литература — 40
  • география — 40
  • математика — 39
  • химия — 39
  • физика — 39
  • биология — 39
  • история — 35
  • иностранный язык — 30

В какие университеты можно пойти с такими баллами

Приказ касается тех организаций, которые находятся в ведении Министерства просвещения России. К ним относятся 37 педагогических вузов. Остальные университеты могут повышать необходимый для поступления порог баллов на свое усмотрение.

Сроки сдачи ЕГЭ

Ранее Минпросвещения также опубликовало приказ о расписании и продолжительности ЕГЭ. Основные дни для сдачи экзамена в следующем году:

  • 23 мая — история, литература, химия
  • 27 мая — математика базового и профильного уровней
  • 30 мая — русский язык
  • 2 июня — обществознание, физика
  • 5 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть)
  • 10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика
  • 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика

Выпускники прошлых лет, которые решили пересдать экзамен, а также те, кто не смог прийти на экзамен в основной день по уважительной причине, будут сдавать экзамен в резервный день. В 2025 году они пройдут в следующие дни:

  • 16 июня — география, литература, обществознание, физика
  • 17 июня — русский язык
  • 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия
  • 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика
  • 20 июня — математика базового и профильного уровней
  • 23 июня — все учебные предметы

Можно ли пересдать экзамен

Выпускники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по русскому языку или математике, смогут попробовать сдать экзамен снова в дополнительный день. Учащийся также вправе пересдать один предмет на выбор.

На пересдачу могут рассчитывать и те, кто столкнулся с нарушениями во время ЕГЭ. В этом случае учащийся должен написать апелляцию в тот же день, не выходя из школы. В случае, если нарушения действительно были, выпускника пригласят на пересдачу в резервный день. Повторные экзамены пройдут 3 и 4 июля:

  • 3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия.
  • 4 июля — биология, география, математика, иностранные языки (устная часть), история, литература.

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Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Учащиеся, которые не наберут необходимый минимум на экзамене, не смогут претендовать на место в университете. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. URA.RU рассказывает, какой порог обязаны пройти ученики в 2025 году. Сколько баллов нужно набрать для поступления Главные изменения коснулись русского языка — теперь минимальный порог 42 балла, а не 40, как в прошлом году. В 2025-2026 учебном году для поступления в университет необходимо набрать следующее количество баллов: В какие университеты можно пойти с такими баллами Приказ касается тех организаций, которые находятся в ведении Министерства просвещения России. К ним относятся 37 педагогических вузов. Остальные университеты могут повышать необходимый для поступления порог баллов на свое усмотрение. Сроки сдачи ЕГЭ Ранее Минпросвещения также опубликовало приказ о расписании и продолжительности ЕГЭ. Основные дни для сдачи экзамена в следующем году: Выпускники прошлых лет, которые решили пересдать экзамен, а также те, кто не смог прийти на экзамен в основной день по уважительной причине, будут сдавать экзамен в резервный день. В 2025 году они пройдут в следующие дни: Можно ли пересдать экзамен Выпускники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по русскому языку или математике, смогут попробовать сдать экзамен снова в дополнительный день. Учащийся также вправе пересдать один предмет на выбор. На пересдачу могут рассчитывать и те, кто столкнулся с нарушениями во время ЕГЭ. В этом случае учащийся должен написать апелляцию в тот же день, не выходя из школы. В случае, если нарушения действительно были, выпускника пригласят на пересдачу в резервный день. Повторные экзамены пройдут 3 и 4 июля:
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