22 октября 2024

В пермской школе учеников закрыли в классах из-за сообщения о вооруженной атаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция работает на месте вызова
Полиция работает на месте вызова Фото:

В школы поселка Полазна, расположенной близ Перми, поступили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Утром неизвестный позвонил в школу №3 в поселке Полазна и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу №1. Когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом. Детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали», — сообщает Baza.

Cейчас к школам прибыли полицейские. Правоохранительные органы отрабатывают звонки, дети остаются в школе. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю, министерство территориальной безопасности Прикамья.

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В школы поселка Полазна, расположенной близ Перми, поступили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Утром неизвестный позвонил в школу №3 в поселке Полазна и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу №1. Когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом. Детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали», — сообщает Baza. Cейчас к школам прибыли полицейские. Правоохранительные органы отрабатывают звонки, дети остаются в школе. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю, министерство территориальной безопасности Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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