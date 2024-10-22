В пермской школе учеников закрыли в классах из-за сообщения о вооруженной атаке

В школы поселка Полазна, расположенной близ Перми, поступили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Утром неизвестный позвонил в школу №3 в поселке Полазна и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу №1. Когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом. Детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали», — сообщает Baza.
Cейчас к школам прибыли полицейские. Правоохранительные органы отрабатывают звонки, дети остаются в школе. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю, министерство территориальной безопасности Прикамья.
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