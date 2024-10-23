Сдавшиеся солдаты ВСУ признались, что не хотят умирать за США

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Военнопленные украинцы заявили, что не хотят вести бои и умирать за Зеленского и США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На харьковском направлении бойцы ВСУ, которые сдались в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за США и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.

«Два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам ВС РФ группировки войск „Запад“ на харьковском направлении. <…> Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — заявили силовики, отметив, что у пленных при себе было оружие, образцы униформы и амуниции, произведенные странами-членами НАТО. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что для украинской армии наступили «черные дни» в зоне конфликта. По его словам, у ВСУ на глазах исчезает надежда на успех, передает «Национальная служба новостей».

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На харьковском направлении бойцы ВСУ, которые сдались в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за США и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «Два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам ВС РФ группировки войск „Запад“ на харьковском направлении. <…> Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — заявили силовики, отметив, что у пленных при себе было оружие, образцы униформы и амуниции, произведенные странами-членами НАТО. Информацию передает РИА «Новости». Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что для украинской армии наступили «черные дни» в зоне конфликта. По его словам, у ВСУ на глазах исчезает надежда на успех, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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