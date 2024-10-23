В мире Украина Сдавшиеся солдаты ВСУ признались, что не хотят умирать за США 23 октября 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Военнопленные украинцы заявили, что не хотят вести бои и умирать за Зеленского и США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На харьковском направлении бойцы ВСУ, которые сдались в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за США и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «Два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам ВС РФ группировки войск „Запад“ на харьковском направлении. <…> Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — заявили силовики, отметив, что у пленных при себе было оружие, образцы униформы и амуниции, произведенные странами-членами НАТО. Информацию передает РИА «Новости». Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что для украинской армии наступили «черные дни» в зоне конфликта. По его словам, у ВСУ на глазах исчезает надежда на успех, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На харьковском направлении бойцы ВСУ, которые сдались в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за США и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «Два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам ВС РФ группировки войск „Запад“ на харьковском направлении. <…> Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — заявили силовики, отметив, что у пленных при себе было оружие, образцы униформы и амуниции, произведенные странами-членами НАТО. Информацию передает РИА «Новости». Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что для украинской армии наступили «черные дни» в зоне конфликта. По его словам, у ВСУ на глазах исчезает надежда на успех, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям