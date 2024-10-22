22 октября 2024

В пермском лицее №10 из-за распыления перцового баллончика эвакуировали учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников лицея вывели на улицу
Учеников лицея вывели на улицу Фото:

В пермском лицее №10 провели эвакуацию учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик.

«В лицее №10 кто-то распылил перцовый баллончик. Всех вывели на улицу, сейчас проветривают кабинеты», — рассказали URA.RU очевидцы случившегося.

Агентство направило запрос в министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В пермском лицее №10 провели эвакуацию учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик. «В лицее №10 кто-то распылил перцовый баллончик. Всех вывели на улицу, сейчас проветривают кабинеты», — рассказали URA.RU очевидцы случившегося. Агентство направило запрос в министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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