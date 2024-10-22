В пермском лицее №10 из-за распыления перцового баллончика эвакуировали учеников

Учеников лицея вывели на улицу
В пермском лицее №10 провели эвакуацию учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик.
«В лицее №10 кто-то распылил перцовый баллончик. Всех вывели на улицу, сейчас проветривают кабинеты», — рассказали URA.RU очевидцы случившегося.
Агентство направило запрос в министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.
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