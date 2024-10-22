Стали известны подробности об анонимных угрозах атак на пермские школы

Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №3 пермского поселка Полазна поступило в 10:30 Об этом URA.RU рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Добрянского округа (МКУ).
«Да, сообщения [о минировании школы] поступали. Первое сообщение поступило на пульт дежурного ЕДДС в 10:13 по школе № 3», — отметили в учреждении. Другую информацию в ЕДДС раскрыть отказались.
Ранее стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в здании школы №3 в Полазне бомбе. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы в соседнюю школу №1, но спустя некоторое время поступило сообщение, что школе движется мужчина с автоматом. После этого детей забаррикадировали в классах. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
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