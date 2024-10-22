22 октября 2024

Стали известны подробности об анонимных угрозах атак на пермские школы

Сообщение о минировании школы в Полазне поступило утром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция проверяет информацию о поступивших угрозах
Полиция проверяет информацию о поступивших угрозах Фото:

Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №3 пермского поселка Полазна поступило в 10:30 Об этом URA.RU рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Добрянского округа (МКУ).

«Да, сообщения [о минировании школы] поступали. Первое сообщение поступило на пульт дежурного ЕДДС в 10:13 по школе № 3», — отметили в учреждении. Другую информацию в ЕДДС раскрыть отказались.

Ранее стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в здании школы №3 в Полазне бомбе. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы в соседнюю школу №1, но спустя некоторое время поступило сообщение, что школе движется мужчина с автоматом. После этого детей забаррикадировали в классах. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №3 пермского поселка Полазна поступило в 10:30 Об этом URA.RU рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Добрянского округа (МКУ). «Да, сообщения [о минировании школы] поступали. Первое сообщение поступило на пульт дежурного ЕДДС в 10:13 по школе № 3», — отметили в учреждении. Другую информацию в ЕДДС раскрыть отказались. Ранее стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в здании школы №3 в Полазне бомбе. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы в соседнюю школу №1, но спустя некоторое время поступило сообщение, что школе движется мужчина с автоматом. После этого детей забаррикадировали в классах. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...