Челябинцев призвали регистрировать жилье по закону о дачной амнистии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, строительство дома
Благодаря дачной амнистии регистрируются десятки тысяч домов Фото:

Муниципалитетам Челябинской области дали рекомендации активнее заниматься реализацией закона о дачной амнистии, а челябинцам — регистрировать дома. Об этом 23 октября сообщил председатель комитета заксобрания региона Евгений Илле.

«Регистрация объектов недвижимости, во-первых, способствует увеличению налогооблагаемой базы на имущество. Во-вторых, позволяет гражданам, имеющим документы о собственности на жилой дом, реализовать свои права. Например, застраховать недвижимость, или в случае ЧС, как паводок в этом году, — получить компенсацию на устранение последствий затопления», — отметил Илле.

В пресс-службе заксобрания области уточнили, что с начала года в регионе было поставлено на учет более десяти тысяч домов и других капитальных строений. Илле подчеркнул, что эту работу нужно активизировать, так как в ней заинтересованы все стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Муниципалитетам Челябинской области дали рекомендации активнее заниматься реализацией закона о дачной амнистии, а челябинцам — регистрировать дома. Об этом 23 октября сообщил председатель комитета заксобрания региона Евгений Илле. «Регистрация объектов недвижимости, во-первых, способствует увеличению налогооблагаемой базы на имущество. Во-вторых, позволяет гражданам, имеющим документы о собственности на жилой дом, реализовать свои права. Например, застраховать недвижимость, или в случае ЧС, как паводок в этом году, — получить компенсацию на устранение последствий затопления», — отметил Илле. В пресс-службе заксобрания области уточнили, что с начала года в регионе было поставлено на учет более десяти тысяч домов и других капитальных строений. Илле подчеркнул, что эту работу нужно активизировать, так как в ней заинтересованы все стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...