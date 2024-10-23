Челябинцев призвали регистрировать жилье по закону о дачной амнистии

23 октября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Благодаря дачной амнистии регистрируются десятки тысяч домов Фото: Илья Московец © URA.RU Муниципалитетам Челябинской области дали рекомендации активнее заниматься реализацией закона о дачной амнистии, а челябинцам — регистрировать дома. Об этом 23 октября сообщил председатель комитета заксобрания региона Евгений Илле. «Регистрация объектов недвижимости, во-первых, способствует увеличению налогооблагаемой базы на имущество. Во-вторых, позволяет гражданам, имеющим документы о собственности на жилой дом, реализовать свои права. Например, застраховать недвижимость, или в случае ЧС, как паводок в этом году, — получить компенсацию на устранение последствий затопления», — отметил Илле. В пресс-службе заксобрания области уточнили, что с начала года в регионе было поставлено на учет более десяти тысяч домов и других капитальных строений. Илле подчеркнул, что эту работу нужно активизировать, так как в ней заинтересованы все стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муниципалитетам Челябинской области дали рекомендации активнее заниматься реализацией закона о дачной амнистии, а челябинцам — регистрировать дома. Об этом 23 октября сообщил председатель комитета заксобрания региона Евгений Илле. «Регистрация объектов недвижимости, во-первых, способствует увеличению налогооблагаемой базы на имущество. Во-вторых, позволяет гражданам, имеющим документы о собственности на жилой дом, реализовать свои права. Например, застраховать недвижимость, или в случае ЧС, как паводок в этом году, — получить компенсацию на устранение последствий затопления», — отметил Илле. В пресс-службе заксобрания области уточнили, что с начала года в регионе было поставлено на учет более десяти тысяч домов и других капитальных строений. Илле подчеркнул, что эту работу нужно активизировать, так как в ней заинтересованы все стороны.