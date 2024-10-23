СФ принял ряд законов: что известно о поправках по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль

СФ одобрил закон о поправках по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль

23 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Совет Федерации в новом законе в два раза увеличил госпошлину за регистрацию договора аренды недвижимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Совета Федерации был одобрен закон, который предусматривает изменения в системе уплаты налогов, государственных пошлин (деньги, которые поступают в бюджет от юридических и физических лиц за использование государственных услуг), акцизов (косвенный налог на товар) и страховых взносов (обязательные для работодателя платежи на социальное страхование сотрудников). Так, например, госпошлина за регистрацию договора аренды недвижимости для физических лиц теперь составляет четыре тысячи рублей. Соответствующая информация приводится в тексте закона. «Документом в два раза увеличивается государственная пошлина за госрегистрацию договора аренды недвижимости, которая составит: для физлиц — четыре тысячи рублей, для юрлиц — 44 тысячи рублей», — передает ТАСС информацию из документа. Также были произведены корректировки в величине пошлин в сферах оборота оружия и деятельности частных охранников и детективов. В рамках второго чтения были установлены новые размеры пошлин за государственный кадастровый учет (добавление сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости) и регистрацию прав на предприятия как имущественные комплексы, а также за регистрацию перехода прав и сделок с ограничениями прав. Размер этих пошлин теперь составляет 0,2% от стоимости имущества на дату обращения, но не менее 0,2% от цены сделки и не более одного миллиона рублей. Кроме того, законом предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль с 15% до 20% по доходам от процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также по обращающимся облигациям российских компаний. Налогоплательщикам теперь разрешается амортизировать основные средства (заранее заложить в себестоимость товара расходы на обновление ресурсов, которые изнашиваются и устаревают) и нематериальные активы, по которым было принято решение о применении федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Акцизы и НДПИ на нефтепродукты В Красноярском крае вводятся новые меры для поддержки инвестиций в разработку месторождений с низким содержанием полезных компонентов. Согласно последним изменениям, для участков недр, чьи запасы впервые были зарегистрированы в государственном балансе после 1 января 2024 года, отменяется «нижний порог» налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также предусмотрено изменение ставок акцизов (косвенный федеральный налог на товары широкого внутреннего потребления) на нефтепродукты. Будет произведена корректировка демпфирующего компонента для нефти, предназначенной для переработки. Такие меры позволят увеличить доходы бюджета за счет акцизов: ожидается, что в 2025 году они составят 131 миллиард рублей, в 2026 году — 167,6 миллиарда рублей, а в 2027 году — 216,7 миллиарда рублей. Акцизы на алкогольные и безалкогольные напитки Ставка акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара будет увеличена с семи до десяти рублей за литр. При этом минимальное содержание сахара для начисления акциза останется на уровне пяти граммов на сто миллилитров напитка. Изменения также коснулись списка напитков, которые не подпадают под акцизное обложение: из него исключены напитки с добавками и квас. Без акциза останутся сокосодержащие напитки, нектары, морсы, обычные соки, молоко, молочная продукция, сиропы, кисели и напитки на растительной основе. Кроме того, закон вносит корректировки в ставки акцизов на продукцию, содержащую этиловый спирт, а также на алкогольные напитки с долей этилового спирта свыше 18%, включая сидр, пуаре (слабоалкогольный напиток из сброженного сока груши, аналог яблочного сидра), медовуху и пиво. Эти ставки будут установлены на уровне 2025 года с дальнейшей индексацией. Страховые взносы, АУСН, НДФЛ и УСН В связи с предотвращением недобросовестной регистрации бизнеса в регионах с более выгодными налоговыми условиями, законодательством предусмотрено, что в течение трех лет после переезда организации или изменения места жительства индивидуального предпринимателя, налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) должен уплачиваться по ставке предыдущего региона, если она была выше. Кроме того, законопроект определяет коэффициент-дефлятор (ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары) для УСН на 2025 год на уровне один, при этом с начала 2025 года предыдущие коэффициенты-дефляторы отменяются. В рамках второго чтения закона также было принято решение освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплаты культурным работникам в рамках программы «Земский работник культуры». Кроме того, запланировано расширение с 1 января 2025 года эксперимента по внедрению во всех регионах страны «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Совета Федерации был одобрен закон, который предусматривает изменения в системе уплаты налогов, государственных пошлин (деньги, которые поступают в бюджет от юридических и физических лиц за использование государственных услуг), акцизов (косвенный налог на товар) и страховых взносов (обязательные для работодателя платежи на социальное страхование сотрудников). Так, например, госпошлина за регистрацию договора аренды недвижимости для физических лиц теперь составляет четыре тысячи рублей. Соответствующая информация приводится в тексте закона. «Документом в два раза увеличивается государственная пошлина за госрегистрацию договора аренды недвижимости, которая составит: для физлиц — четыре тысячи рублей, для юрлиц — 44 тысячи рублей», — передает ТАСС информацию из документа. Также были произведены корректировки в величине пошлин в сферах оборота оружия и деятельности частных охранников и детективов. В рамках второго чтения были установлены новые размеры пошлин за государственный кадастровый учет (добавление сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости) и регистрацию прав на предприятия как имущественные комплексы, а также за регистрацию перехода прав и сделок с ограничениями прав. Размер этих пошлин теперь составляет 0,2% от стоимости имущества на дату обращения, но не менее 0,2% от цены сделки и не более одного миллиона рублей. Кроме того, законом предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль с 15% до 20% по доходам от процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также по обращающимся облигациям российских компаний. Налогоплательщикам теперь разрешается амортизировать основные средства (заранее заложить в себестоимость товара расходы на обновление ресурсов, которые изнашиваются и устаревают) и нематериальные активы, по которым было принято решение о применении федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). В Красноярском крае вводятся новые меры для поддержки инвестиций в разработку месторождений с низким содержанием полезных компонентов. Согласно последним изменениям, для участков недр, чьи запасы впервые были зарегистрированы в государственном балансе после 1 января 2024 года, отменяется «нижний порог» налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также предусмотрено изменение ставок акцизов (косвенный федеральный налог на товары широкого внутреннего потребления) на нефтепродукты. Будет произведена корректировка демпфирующего компонента для нефти, предназначенной для переработки. Такие меры позволят увеличить доходы бюджета за счет акцизов: ожидается, что в 2025 году они составят 131 миллиард рублей, в 2026 году — 167,6 миллиарда рублей, а в 2027 году — 216,7 миллиарда рублей. Ставка акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара будет увеличена с семи до десяти рублей за литр. При этом минимальное содержание сахара для начисления акциза останется на уровне пяти граммов на сто миллилитров напитка. Изменения также коснулись списка напитков, которые не подпадают под акцизное обложение: из него исключены напитки с добавками и квас. Без акциза останутся сокосодержащие напитки, нектары, морсы, обычные соки, молоко, молочная продукция, сиропы, кисели и напитки на растительной основе. Кроме того, закон вносит корректировки в ставки акцизов на продукцию, содержащую этиловый спирт, а также на алкогольные напитки с долей этилового спирта свыше 18%, включая сидр, пуаре (слабоалкогольный напиток из сброженного сока груши, аналог яблочного сидра), медовуху и пиво. Эти ставки будут установлены на уровне 2025 года с дальнейшей индексацией. В связи с предотвращением недобросовестной регистрации бизнеса в регионах с более выгодными налоговыми условиями, законодательством предусмотрено, что в течение трех лет после переезда организации или изменения места жительства индивидуального предпринимателя, налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) должен уплачиваться по ставке предыдущего региона, если она была выше. Кроме того, законопроект определяет коэффициент-дефлятор (ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары) для УСН на 2025 год на уровне один, при этом с начала 2025 года предыдущие коэффициенты-дефляторы отменяются. В рамках второго чтения закона также было принято решение освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплаты культурным работникам в рамках программы «Земский работник культуры». Кроме того, запланировано расширение с 1 января 2025 года эксперимента по внедрению во всех регионах страны «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН).