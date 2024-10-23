В Екатеринбурге сливочное масло в некоторых магазинах продают за 619 рублей и кладут в противокражные боксы. Новые меры защиты от воровства заметил корреспондент URA.RU, изучая ассортимент молочной продукции на полках в популярных супермаркетов города.
В сети магазинов «Перекресток» брусок масла «Тысяча озер» весом в 400 граммов продают за 619 рублей. А бруски других производителей весом по 330 граммов — за 479-449 рублей.
В одном из магазинов «Кировский» сливочное масло положили в противокражный бокс. 180-граммовую пачку продают за 289,99 рублей. «Ирбитское» масло такой же фасовки там продают за 229,99 рублей. Самое дешевое сливочное масло там стоит 119,99 рублей по акции.
Магазин «Магнит» рядом с одним из учебных корпусов УрФУ не смог похвастаться обилием выбора. Там полки для сливочного масла оказались почти полностью опустошенными. Диапазон цен получился следующим: 139,99-209,99 рублей, но в наличии оказался только брусок шоколадного масла.
В «Гиперболе» самое дорогое сливочное масло продают за 416 рублей в стеклянной банке. А самое дешевое стоит 179 рублей, произведено оно компанией «Молочная благодать». Там же можно найти сливочное масло из Беларуси за 269 и 295 рублей.
Скидку на покупку некоторого сливочного масла от двух пачек можно получить в «Монетке». Предложение акционное и заключается в том, что при покупке одного брикета стоимость составляет 219 рублей, а при покупке от двух брикетов — уже 189,98 рублей.
В «Верном» по карте покупателя масло продают за 109 рублей — это одно из самых выгодных предложений. Шоколадное сливочное масло там стоит 399 рублей. В одном из магазинов «Пятерочка» выбор масла небольшой. Самое дорогое — от компании «Экомилк» стоит 209,99 рублей, а самое бюджетное — от производителя «Варну» за 119 рублей по акции.
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