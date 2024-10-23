Под суд пойдет челябинка, похищавшая жилье и землю умерших граждан

Прокуратура завела уголовное дело на участницу организованной группы, похищавшей жилье и землю умерших граждан. Работая риелтором, женщина похищала недвижимость по поддельным документам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат)», — сообщили в пресс-службе.
Соучастники группы подделывали паспорта собственников и другие документы умерших, после чего переоформляли право собственности. Сама обвиняемая по поддельной доверенности заключала сделки по продаже квартир в том числе и путем оформления завещания на подставных лиц.
В ведомстве сообщили, с июня 2020 года по июль 2021 года риелтор приобрела право собственности на две квартиры, являющиеся выморочным имуществом, а также на половину квартиры и земельный участок с жилым домом, принадлежащие двум челябинцам. Размер причиненного ущерба составил свыше 3,6 миллионов рублей.
Также обвиняемая похитила недополученную сумму пенсии умершего гражданина в сумме свыше 44 тысяч рублей и пыталась похитить пенсию другого умершего челябинца в размере около 85 тысяч рублей.
На данный момент уголовное дело направлено в суд Советского района для рассмотрения. В ходе следствия с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Также уголовное дело расследуется в отношении соучастников преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!