Умер актер из сериала «Пепел» Сергей Белый

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Сергей Белый скончался в 67 лет Фото:

Актер Сергей белый скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти на данный момент неизвестны. Соответствующая информация размещена в профиле актера на сайте агрегатора «Кино-театр.ру».

«Белый Сергей Борисович: 13 марта 1957 — 7 октября 2024», — говорится в профиле актера на сайте агрегатора. Артист запомнился зрителям ролям в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильму «Испытательный срок» и по другим проектам.

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Актер Сергей белый скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти на данный момент неизвестны. Соответствующая информация размещена в профиле актера на сайте агрегатора «Кино-театр.ру». «Белый Сергей Борисович: 13 марта 1957 — 7 октября 2024», — говорится в профиле актера на сайте агрегатора. Артист запомнился зрителям ролям в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильму «Испытательный срок» и по другим проектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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