Умер актер из сериала «Пепел» Сергей Белый

23 октября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Сергей Белый скончался в 67 лет Фото: Вконтакте Сергей Белый/https://vk.com/id24055680 Актер Сергей белый скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти на данный момент неизвестны. Соответствующая информация размещена в профиле актера на сайте агрегатора «Кино-театр.ру». «Белый Сергей Борисович: 13 марта 1957 — 7 октября 2024», — говорится в профиле актера на сайте агрегатора. Артист запомнился зрителям ролям в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильму «Испытательный срок» и по другим проектам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Сергей белый скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти на данный момент неизвестны. Соответствующая информация размещена в профиле актера на сайте агрегатора «Кино-театр.ру». «Белый Сергей Борисович: 13 марта 1957 — 7 октября 2024», — говорится в профиле актера на сайте агрегатора. Артист запомнился зрителям ролям в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры», фильму «Испытательный срок» и по другим проектам.