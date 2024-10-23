Камеры на межмуниципальных автобусах зафиксируют нарушителей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), установленный на рейсовом автобусе, протестировали в Челябинске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Испытания нового аппаратно-программного комплекса „Дозор-М“ в Челябинске прошли успешно. Комплекс был установлен в общественном транспорте — на автобусе ЛИАЗ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Во время движения автобуса камера фиксировала нарушения ПДД — превышение скорости, движение по выделенным полосам, нарушение правил остановки или стоянки. Прибор «ловил» нарушителей сразу на двух сторонах проезжей части, и работает он не только днем, но и ночью, пояснили в челябинской Госавтоинспекции.

В ноябре планируется тестирование еще одного проекта. На этот раз камеру фиксации установят в салоне межмуниципального маршрута. Комплекс выявит автомобилистов, нарушающих скоростной режим, выезжающих на встречку в местах, где это запрещено. Камера также проследит, пристегнут ли ремень безопасности у водителей и пассажиров. По результатам проведения испытаний, будет подготовлено предложение по постоянному применению приборов.

В Челябинске ранее на Комсомольском проспекте заработали камеры, фиксирующие проезд по выделенным полосам. Про это рассказали автомобилисты, которым пришли штрафы. Их получили и таксисты, несмотря на законное разрешение проезжать по выделенкам.