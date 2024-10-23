В Челябинске подорожали комнаты

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Средняя стоимость комнаты в Челябинске в среднем составляет 870 тысяч рублей за объект
Средняя стоимость комнаты в Челябинске в среднем составляет 870 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинске продолжают дорожать комнаты, за год их стоимость выросла на 130 тысяч 500 рублей до 870 тысяч рублей за объект. Осенью 2024 года стоимость данной недвижимости поднялась на 5%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года комнаты подорожали на 130 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент их цен а в среднем составляет 870 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

В настоящее время минимальная цена комнат составляет 630 тысяч рублей за объект, максимальная — 1 миллион 350 тысяч рублей. По итогам 2023 года средняя стоимость комнат в Челябинске составляла 740 тысяч рублей, а в 2022 году — 540 тысяч рублей за объект.

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В Челябинске продолжают дорожать комнаты, за год их стоимость выросла на 130 тысяч 500 рублей до 870 тысяч рублей за объект. Осенью 2024 года стоимость данной недвижимости поднялась на 5%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года комнаты подорожали на 130 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент их цен а в среднем составляет 870 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate». В настоящее время минимальная цена комнат составляет 630 тысяч рублей за объект, максимальная — 1 миллион 350 тысяч рублей. По итогам 2023 года средняя стоимость комнат в Челябинске составляла 740 тысяч рублей, а в 2022 году — 540 тысяч рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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