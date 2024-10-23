В Челябинске подорожали комнаты

В Челябинске продолжают дорожать комнаты, за год их стоимость выросла на 130 тысяч 500 рублей до 870 тысяч рублей за объект. Осенью 2024 года стоимость данной недвижимости поднялась на 5%, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года комнаты подорожали на 130 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент их цен а в среднем составляет 870 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
В настоящее время минимальная цена комнат составляет 630 тысяч рублей за объект, максимальная — 1 миллион 350 тысяч рублей. По итогам 2023 года средняя стоимость комнат в Челябинске составляла 740 тысяч рублей, а в 2022 году — 540 тысяч рублей за объект.
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