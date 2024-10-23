«Ты-то худенький»: Лукашенко огорчился из-за чак-чака

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казань. Во время встречи он поцеловал каравай. Ему также были предложены хлеб с солью и чак-чак. Белорусский лидер с юмором заметил, что ему подобные лакомства не подходят.
«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты-то худенький», — сказал Лукашенко главе Татарстана Рустаму Минниханову, который предложил ему традиционные угощения.
Президент Белоруссии в рамках саммита БРИКС намерен провести переговоры с другими главами государств по вопросам современной международной ситуации, укреплению кооперации в рамках организации как ключевого элемента многосторонних отношений, усилению единства мирового сообщества и поиску путей разрешения текущих региональных конфликтов. В дополнение к этому, у Лукашенко запланированы многочисленные международные встречи. В частности, предполагается, что он может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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