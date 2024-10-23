Президент Бразилии проспал саммит БРИКС

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Президент Бразилии проспал свое выступление на саммите БРИКС
Президент Бразилии проспал свое выступление на саммите БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Бразилии Лула да Силва проспал свое выступление на саммите БРИКС. Российский лидер предоставил ему слово в семь утра по их местному времени, однако да Сильва не подключился к видеоконференции.

«Путин хотел дать первое слово лидеру Бразилии (у него сейчас семь утра), но да Сильвы не было на месте для обращения по видеосвязи», — пишет telegram-канал «Еж». Вместо бразильского главы выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В итоге да Сильва все-таки смог подключиться к конференции и выступить с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани. Очный визит в Россию он отменил из-за полученной накануне травмы головы.

Саммит глав государств, входящих в БРИКС, проходит с 22 по 24 октября в Казани. К участию в мероприятии приглашены представители 33 стран, включая 24 глав государств. Среди заявленных участников — председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается также приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Президент Бразилии Лула да Силва проспал свое выступление на саммите БРИКС. Российский лидер предоставил ему слово в семь утра по их местному времени, однако да Сильва не подключился к видеоконференции. «Путин хотел дать первое слово лидеру Бразилии (у него сейчас семь утра), но да Сильвы не было на месте для обращения по видеосвязи», — пишет telegram-канал «Еж». Вместо бразильского главы выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В итоге да Сильва все-таки смог подключиться к конференции и выступить с видеообращением к участникам саммита БРИКС в Казани. Очный визит в Россию он отменил из-за полученной накануне травмы головы. Саммит глав государств, входящих в БРИКС, проходит с 22 по 24 октября в Казани. К участию в мероприятии приглашены представители 33 стран, включая 24 глав государств. Среди заявленных участников — председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается также приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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