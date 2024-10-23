Часто так бывает, что за осень и зиму мы набираем лишний вес, чтобы весной начать его сбрасывать к лету. Это повторяется из года в год, но можно ли избежать порочного круга? Как пережить холодный сезон без вреда для фигуры? На эти вопросы URA.RU ответила врач-диетолог Наталья Круглова, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России. Диетолог порекомендовала не злоупотреблять сладостями и снеками.
«Действительно, такое часто происходит — за осень и зиму человек набирает лишние килограммы, которые за теплое время года сбрасывает, — подтвердила Наталья Круглова. — Происходит это, в том числе из-за снижения уровня физической активности. Человек меньше посвящает времени прогулкам, ходьбе, в целом становится менее активен.
Вторая причина — в рационе становится меньше овощей и фруктов. Хотя, забегая вперед, в наше время есть меньше фруктов и овощей зимой не обязательно, можно просто находить сезонные продукты.
Для набора веса в холодное время есть и эмоциональные причины. Некоторые люди реагируют на изменение погоды: из-за того, что солнечного света становится меньше, их настроение ухудшается, и это может влиять на пищевое поведение».
Как не набрать вес за зиму
Ешьте овощей и фруктов не меньше, чем в теплое время года. Как правило, круглый год доступны корнеплоды: морковь, свекла, картофель. Можно покупать замороженные овощные смеси или консервированные овощи, приготовленные без масла. Что касается фруктов, эксперт советует обратить внимание на цитрусовые, яблоки, груши, а также замороженные ягоды и фрукты.
Важно позаботиться о регулярности приемов пищи, не «копить» чувство голода, иначе неизбежно захочется съесть больше вредных продуктов, чем нужно.
Следите за перекусами: возможно, вы едите сладости и снеки в перерывах между приемами пищи. Если да — попробуйте сделать перекусы более здоровыми: это могут быть сухофрукты, фрукты, молочные продукты.
Еще одной из возможных причин набора веса диетолог назвала употребление алкоголя. В зимний период, особенно в новогодние праздники, мы пьем спиртные напитки, которые сами по себе калорийные. Кроме того, алкоголь может дополнительно усиливать аппетит.
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