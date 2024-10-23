Диетолог рассказала, как есть меньше сладкого

На дворе пасмурная осень, и многим знакома тяга к сладкому, которая особенно обостряется в этот период. Но горячий шоколад с круассаном плохо сказывается на фигуре, поэтому мы задаемся вопросом — как победить тягу к быстрым углеводам и сделать свой рацион более здоровым. Несколько советов на эту тему URA.RU дала член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, тяга к сладкому может свидетельствовать о психологических проблемах.
«Если появляется повышенная тяга к сладким продуктам, я предлагаю обратить внимание на причины, которые могут к этому приводить, — объясняет Наталья Круглова. — Условно мы можем разделить эти причины на две большие группы. Первая — это диетологические причины, они связаны с питанием человека. Вторая — психологические», — рассказала корреспонденту URA.RU диетолог.
Если посмотреть на диетологические причины, то, по словам эксперта, к потребности есть больше сладкого могут приводить несколько факторов.
Нерегулярность приемов пищи. Человек в таких случаях накапливает достаточно выраженный голод и, соответственно, повышается потребность съесть что-то быстрое, съесть что-то вкусненькое, что быстро поможет справиться с голодом. Иногда после даже основного приема пищи рука все равно тянется к сладкому, если человек в течение дня питался нерегулярно, у него были большие промежутки и он чувствовал сильный голод. На регулярность приемов пищи важно обращать внимание.
Нехватка сложных углеводов. Сложные углеводы содержатся в крупах, в макаронах, в крахмалистых овощах, например, картофеле, батате. Если сложных углеводов в рационе мало: человек, например, не любит крупы, не использует такие гарниры или исключает, потому что считает, что эти продукты могут приводить к набору веса, то тоже повышается потребность в сладких продуктах, поскольку они тоже углеводистые, просто это простые углеводы. В таком случае достаточно добавить сложные углеводы в рацион, чтобы потребность в сладких продуктах снизилась.
Нехватка сладкого вкуса в рационе. Если человек не употребляет фрукты, ягоды, сухофрукты, то есть не получает во время еды натурального сладкого вкуса, ему может этого не хватать. Потому что в целом любить сладкий вкус — нормально. Но лучше получать это удовольствие не от кондитерских изделий.
Недостаточно вкусный рацион. У человека есть физиологические потребности с точки зрения получения разных питательных веществ, но также вполне нормально получать от еды еще и удовольствие, поэтому если базовый рацион недостаточно вкусный и разнообразный, даже если он отлично сбалансирован, все равно потребность в сладких продуктах будет достаточно высокая. Поэтому стоит обратить внимание на базовую еду, добавить туда более яркие оттенки вкуса. Выбирайте те продукты и блюда, которые больше нравятся.
Есть еще и психологические причины, почему сладкого хочется больше, отмечает Наталья Круглова. В таких случаях еда берет на себя, кроме насыщения, и другие функции, закрывает психологические потребности.
«Иногда это потребность в отдыхе, иногда — в каких-то ярких, приятных впечатлениях, — объясняет диетолог. — Также это может быть способ справиться со скукой. Как раз актуально для осеннего периода, когда скучно, грустно, и сладкое — быстрый способ несколько улучшить свое эмоциональное состояние.
Правда, вряд ли этот способ сильно эффективен, он не сможет в долгосрочной перспективе улучшить самочувствие. Поэтому может помочь глубинная работа со своим эмоциональным состоянием, рефлексия, попытки понять, как еще можно это состояние изменить, если не использовать сладкое. Иногда с этим человек может справиться самостоятельно, а иногда требуется помощь психолога или специалиста, который занимается пищевым поведением.
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