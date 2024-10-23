Во время взрыва в Сухом Логу чудом спаслась пятилетняя девочка

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Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детсад, девочка, косички
Девочка чудом спаслась от взрыва в ванной комнате (архивное фото) Фото:

Во время взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке Сухого Лога чудом не получила травм пятилетняя девочка. Она с родителями живет в пострадавшей квартире и в момент ЧП находилась внутри жилища. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Родителей ребенка момент ЧП дома не было, а когда их пятилетняя дочь пришла домой, она почувствовала запах газа. Но, к счастью, она сразу же проследовала в ванную комнату, чтобы помыть руки. Скорее всего, это обстоятельство и спасло ей жизнь», — сказал полковник.

По его словам, в доме с пятого по второй этажи выбило стекла в окнах. На место происшествия незамедлительно выехала и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома.

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Во время взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке Сухого Лога чудом не получила травм пятилетняя девочка. Она с родителями живет в пострадавшей квартире и в момент ЧП находилась внутри жилища. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Родителей ребенка момент ЧП дома не было, а когда их пятилетняя дочь пришла домой, она почувствовала запах газа. Но, к счастью, она сразу же проследовала в ванную комнату, чтобы помыть руки. Скорее всего, это обстоятельство и спасло ей жизнь», — сказал полковник. По его словам, в доме с пятого по второй этажи выбило стекла в окнах. На место происшествия незамедлительно выехала и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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