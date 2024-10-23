Во время взрыва в Сухом Логу чудом спаслась пятилетняя девочка

23 октября 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Девочка чудом спаслась от взрыва в ванной комнате (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Во время взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке Сухого Лога чудом не получила травм пятилетняя девочка. Она с родителями живет в пострадавшей квартире и в момент ЧП находилась внутри жилища. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Родителей ребенка момент ЧП дома не было, а когда их пятилетняя дочь пришла домой, она почувствовала запах газа. Но, к счастью, она сразу же проследовала в ванную комнату, чтобы помыть руки. Скорее всего, это обстоятельство и спасло ей жизнь», — сказал полковник. По его словам, в доме с пятого по второй этажи выбило стекла в окнах. На место происшествия незамедлительно выехала и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке Сухого Лога чудом не получила травм пятилетняя девочка. Она с родителями живет в пострадавшей квартире и в момент ЧП находилась внутри жилища. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Родителей ребенка момент ЧП дома не было, а когда их пятилетняя дочь пришла домой, она почувствовала запах газа. Но, к счастью, она сразу же проследовала в ванную комнату, чтобы помыть руки. Скорее всего, это обстоятельство и спасло ей жизнь», — сказал полковник. По его словам, в доме с пятого по второй этажи выбило стекла в окнах. На место происшествия незамедлительно выехала и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома.