Во время взрыва в Сухом Логу чудом спаслась пятилетняя девочка

Во время взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке Сухого Лога чудом не получила травм пятилетняя девочка. Она с родителями живет в пострадавшей квартире и в момент ЧП находилась внутри жилища. Подробности URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Родителей ребенка момент ЧП дома не было, а когда их пятилетняя дочь пришла домой, она почувствовала запах газа. Но, к счастью, она сразу же проследовала в ванную комнату, чтобы помыть руки. Скорее всего, это обстоятельство и спасло ей жизнь», — сказал полковник.
По его словам, в доме с пятого по второй этажи выбило стекла в окнах. На место происшествия незамедлительно выехала и приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали порядка 70 жильцов дома.
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