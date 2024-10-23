Володин потребовал экстрадировать Чубайса

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Вячеслав Володин предложил экстрадировать Анатолия Чубайса
Вячеслав Володин предложил экстрадировать Анатолия Чубайса Фото:

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на территорию России. Володин остро раскритиковал результаты реформы российской электроэнергетики, проведенной при Чубайсе, указав на неэффективность передачи отрасли в частные руки.

«В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. <...> Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин в ходе планерного заседания Думы. Трансляция шла на официальном сайте палаты.

Критика Володина адресована не только конкретным лицам, но и шире — к методам приватизации государственных активов. Они, по его мнению, не привели к ожидаемому увеличению эффективности, а скорее обогатили отдельных людей.

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на территорию России. Володин остро раскритиковал результаты реформы российской электроэнергетики, проведенной при Чубайсе, указав на неэффективность передачи отрасли в частные руки. «В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. <...> Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин в ходе планерного заседания Думы. Трансляция шла на официальном сайте палаты. Критика Володина адресована не только конкретным лицам, но и шире — к методам приватизации государственных активов. Они, по его мнению, не привели к ожидаемому увеличению эффективности, а скорее обогатили отдельных людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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