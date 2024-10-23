Экс-руководителя банка «Ураллига» из-за долга в 548 млн признали банкротом

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Следующее заседание по делу пройдет 13 февраля 2025 года Фото:

Бывшего члена совета директоров и директора ЗАО КБ «Ураллига» (город Челябинск) Веру Семенову признали банкротом с долгом в размере более 548 миллионов рублей. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

«По результатам судебного заседания заявление кредитора ЗАО КБ „Ураллига“ <…> о признании несостоятельной (банкротом) Семеновой Веры Леонидовны признано обоснованным», — говорится в решении суда. В реестре требований кредиторов указан долг в размере 548 698 198 рублей.

В отношении Семеновой введена процедура реструктуризации долгов, сообщили URA.RU в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ). Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Семеновой назначено на 13 февраля 2025 года.

Банк России отозвал лицензию у банка «Ураллига» 20 ноября 2013 года. В середине ноября 2013 года ЦБ ограничил ряд операций банка, в частности на перевод средств по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровне. Так был введен запрет на расчеты через платежную систему ЦБ путем обмена электронными документами. До отзыва лицензии «Ураллига» сообщила о ведении переговоры с ЦБ и возможном акционере о мероприятиях по финансовому оздоровлению.

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Бывшего члена совета директоров и директора ЗАО КБ «Ураллига» (город Челябинск) Веру Семенову признали банкротом с долгом в размере более 548 миллионов рублей. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. «По результатам судебного заседания заявление кредитора ЗАО КБ „Ураллига“ <…> о признании несостоятельной (банкротом) Семеновой Веры Леонидовны признано обоснованным», — говорится в решении суда. В реестре требований кредиторов указан долг в размере 548 698 198 рублей. В отношении Семеновой введена процедура реструктуризации долгов, сообщили URA.RU в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ). Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Семеновой назначено на 13 февраля 2025 года. Банк России отозвал лицензию у банка «Ураллига» 20 ноября 2013 года. В середине ноября 2013 года ЦБ ограничил ряд операций банка, в частности на перевод средств по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровне. Так был введен запрет на расчеты через платежную систему ЦБ путем обмена электронными документами. До отзыва лицензии «Ураллига» сообщила о ведении переговоры с ЦБ и возможном акционере о мероприятиях по финансовому оздоровлению.
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