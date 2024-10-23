Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин объявил о принятии декларации саммита БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Участники саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин в ходе заседания участников саммита БРИКС. Трансляция выступления велась в эфире «России 24».

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Участники саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин в ходе заседания участников саммита БРИКС. Трансляция выступления велась в эфире «России 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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