Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

23 октября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Путин объявил о принятии декларации саммита БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Участники саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин в ходе заседания участников саммита БРИКС. Трансляция выступления велась в эфире «России 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники саммита БРИКС, который сейчас проходит в Казани под председательством России, приняли итоговую декларацию. В нее вошли цели для стран-участниц объединения, а также оценка текущего положения дел в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Итоговая декларация саммита БРИКС принята, она содержит общие оценки положения дел в мире и цели на долгосрочную перспективу», — заявил Путин в ходе заседания участников саммита БРИКС. Трансляция выступления велась в эфире «России 24».