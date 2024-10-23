Власти России будут развивать пригород по примеру Китая и Японии. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании Международного жилищного конгресса заявил, что в первую очередь будут развивать регионы с налаженной транспортной доступностью. В разговоре с URA.RU вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков отметил, что отечественные градостроители уже обсуждали такой способ развития с коллегами из Азии.
Выступая на пленарном заседании, Марат Хуснуллин отметил, что с учетом сегодняшних инфраструктурных ограничений, в стране может сложиться такая ситуация, что не хватит денег одновременно развивать инфраструктуру во всех населенных пунктов. Поэтому, власти сделают упор на регионы, где есть хорошая транспортная доступность. В пример, Марат Хуснуллин поставил проект Центрального транспортного узла.
«Если раньше Москва и Московская область организовали проект ЦТУ на территории двух субъектов, то теперь задача дойти до всех основных городов Центрального федерального округа.
К примеру, если в Смоленск будет ходить электричка за 2,5-3 часа, то жилье там, скорее всего, точно будет строиться. Если Москва решает с РЖД эту задачу, то все ЦФО начинает развиваться более активно — это китайская модель. Мы знаем, что Пекин, Шанхай, развивают высокоскоростное пригородное сообщение. Там люди живут в одном месте, а приезжают на работу в центр агломерации», — рассказал вице-премьер.
Он добавил, что уже определены основные опорные точки — это 2300 городов и населенных пунктов. По словам Хуснуллина, там получится реализовать более комплексный подход ко всем вопросам.
«В них мы будем в первую очередь вкладывать средства поддержки: связывать дорогами, другими видами транспорта, направим бюджетное финансирование на эти объекты. Это важно, чтобы мы развивали как мегаполисы, так и города и сельские населенные пункты, где у нас есть точки роста, промышленность, рабочие места», — сообщил он.
Такой проект стал необходимостью для страны, считает Евгений Шлеменков. По его словам, мегаполисы очень затратные и порождают кучу проблем.
«Чтобы решить их, нужно создавать проекты, которые позволят обеспечить нормальные условия жизни и высокооплачиваемую работы на местах. Однако там, где это невозможно, например, в небольших населенных пунктах, приходится прибегать к ежедневной миграции. Она может быть сложной, как в Москве, где с утра пробки в одну сторону, а вечером — в другую. Но она также может быть обеспечена современными транспортными средствами, как это делается в Китае и Японии. Последняя, кстати, начала это делать раньше», — отметил эксперт.
Евгений Шлеменков напомнил, как около восьми лет назад японские архитекторы и градостроители приезжали в Москву, и на открытых площадках обсуждали развитие транспортной системы столицы. Правда, внедрение этих методов происходит медленно. Так что, одним из способов решения этой проблемы является создание комфортной жизни и быта в небольших населенных пунктах. Этому поспособствует возможность быстро добраться в большой город на работу.
«И это не обязательно должна быть Москва. Например, расстояние между Владимиром и Суздалем составляет около 40 км — сейчас его можно проехать где-то за два часа. Но представьте, если бы там была построена скоростная дорога, и это время можно было бы сократить до 20-30 минут. Жить в Суздале и работать во Владимире — это только один из примеров того, как можно создать комфортные условия для жизни и работы в небольших агломерациях», — рассказал Евгений Шлеменков.
По его словам, развитие и создание необходимой инфраструктуры — затратный процесс. Правда, только на первом этапе: в долгосрочной перспективе это окупится.
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