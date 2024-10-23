Челябинские полицейские задержали цыган, наживавшихся на махинациях с ипотекой

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Место убийства полуторамесячного ребенка. Екатеринбург , полицейские, силовики, полк ппсп, сотрудники полиции, полицейский автомобиль
Сотрудники полиции выявили и задержали злоумышленников Фото:

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками из ОБОП задержали троих цыган, которые наживались на махинациях с ипотечным кредитованием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас все трое находятся в изоляторе.

«По версии следствия, фигуранты предоставляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В дальнейшем они оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи. Сумма причиненного ущерба составила более 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По месту жительства задержанных проведены обыски. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками из ОБОП задержали троих цыган, которые наживались на махинациях с ипотечным кредитованием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас все трое находятся в изоляторе. «По версии следствия, фигуранты предоставляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В дальнейшем они оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи. Сумма причиненного ущерба составила более 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По месту жительства задержанных проведены обыски. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), решается вопрос об избрании меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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