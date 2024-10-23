Челябинские полицейские задержали цыган, наживавшихся на махинациях с ипотекой

23 октября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции выявили и задержали злоумышленников Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками из ОБОП задержали троих цыган, которые наживались на махинациях с ипотечным кредитованием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас все трое находятся в изоляторе. «По версии следствия, фигуранты предоставляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В дальнейшем они оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи. Сумма причиненного ущерба составила более 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По месту жительства задержанных проведены обыски. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), решается вопрос об избрании меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками из ОБОП задержали троих цыган, которые наживались на махинациях с ипотечным кредитованием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас все трое находятся в изоляторе. «По версии следствия, фигуранты предоставляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В дальнейшем они оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи. Сумма причиненного ущерба составила более 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. По месту жительства задержанных проведены обыски. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), решается вопрос об избрании меры пресечения.