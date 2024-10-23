Пермская прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых

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Питание для пенсионеров и инвалидов в пансионате организовали с нарушениями
Питание для пенсионеров и инвалидов в пансионате организовали с нарушениями Фото:

В Перми прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых и инвалидов. Как пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о пансионате «Надежда», который осуществляет деятельность в Мотовилихинском районе города.

«Услуги гражданам оказывает индивидуальный предприниматель. В деятельности организации выявлены нарушения», — пояснили информагентству в прокуратуре Пермского края. Так, в пансионате отсутствуют в необходимом количестве постельные принадлежности, полотенца, выявлены нарушения при организации питания и медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов. При этом само здание не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала и прочее.

Прокурора обратилась в суд с иском о закрытии учреждения. Предпринимателя, который оказывал гражданам соответствующие услуги, привлекают к административной ответственности.

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В Перми прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых и инвалидов. Как пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о пансионате «Надежда», который осуществляет деятельность в Мотовилихинском районе города. «Услуги гражданам оказывает индивидуальный предприниматель. В деятельности организации выявлены нарушения», — пояснили информагентству в прокуратуре Пермского края. Так, в пансионате отсутствуют в необходимом количестве постельные принадлежности, полотенца, выявлены нарушения при организации питания и медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов. При этом само здание не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала и прочее. Прокурора обратилась в суд с иском о закрытии учреждения. Предпринимателя, который оказывал гражданам соответствующие услуги, привлекают к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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