Пермская прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых

В Перми прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых и инвалидов. Как пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о пансионате «Надежда», который осуществляет деятельность в Мотовилихинском районе города.
«Услуги гражданам оказывает индивидуальный предприниматель. В деятельности организации выявлены нарушения», — пояснили информагентству в прокуратуре Пермского края. Так, в пансионате отсутствуют в необходимом количестве постельные принадлежности, полотенца, выявлены нарушения при организации питания и медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов. При этом само здание не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала и прочее.
Прокурора обратилась в суд с иском о закрытии учреждения. Предпринимателя, который оказывал гражданам соответствующие услуги, привлекают к административной ответственности.
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