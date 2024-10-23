Завод Роскосмоса в Златоусте взыскивает долг с директора закрытого предприятия

24 октября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

«Златмаш» решил взыскать долги закрытого завода с его директора Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Завод «Златмаш» Роскосмоса в Златоусте (Челябинская область) взыскивает с гендиректора закрытого предприятия «СПМУ-2» Александра Харламова долг возглавляемой им компании. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона. «АО „Златоустовский машиностроительный завод “ обратилось в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к гендиректору АО „СПМУ-2“ Харламову Александру Александровичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств в размере 220,26 тысячи рублей по долгам „СПМУ-2“», — отметило предприятие на «Федресурсе». Иск подан в сентябре, и ближайшее заседание назначено на декабрь. Суд затребовал выписки по счетам фирмы-должника в пяти банках, среди которых есть «Сбербанк», «Альфа Банк», «Банк Уралсиб» и другие. Тяжба предприятий тянется с июня 2021 года. «Златмаш» подал иск к ООО «СПМУ-2» на 3,086 млн рублей, где третьим лицом привлекли одноименное АО. Суть спора связана с использованием тепловой энергии, которое, как посчитал истец, велось бездоговорным путем, хотя у компании с октябре 2008 года есть своя модульная котельная. В ноябре 2022 года АО «СПМУ-2» прекратило деятельность. В феврале 2021 года инженеры завода Роскосмоса провели обследование. Как в суде сообщил представитель теплосетевой компании «Златсеть», специалисты обнаружили, что заглушка перед родственным закрытому «СПМУ-2М» открыта. Газ «Новатэк» с мая 2020 до конца декабря фирме не поставлял, а поставщик заметил потери, связав их с деятельностью ответчика. С его территории труба уходит для обеспечения теплом жилого массива. Компания получила акт о бездоговорном потреблении тепла, насчитав 5,3 млн рублей долга. Однако документы зафиксировали закрытые вентили. Суд обратил внимание на отсутствие приборов учета на границе с «СПМУ-2М»: свои убытки поставщик тепла исчислил косвенным путем. На ветке находятся другие потребители — гаражный кооператив и заправочная станция. Факт отбора тепла не доказан, счел арбитраж и в удовлетворении требований отказал. Аналогичное решение в марте 2023 года суд принял по другому иску. В феврале 2019 года бывший директор ООО «СПМУ-2» Дмитрий Гурьянов становился фигурантом расследования уголовного дела в связи с невыплатами зарплаты. С тех пор в данной компании его сменил, согласно данным СБИС, Александр Косенко. В советский период «СПМУ-2» выполнял работы на предприятиях оборонного комплекса. Позже стал участником проектов по освоению нефтяных месторождений на севере страны, сотрудники работали на предприятиях металлургической отрасли. При подготовке URA.RU направило запрос в пресс-службу «Златмаша». Дозвониться в «СПМУ-2М» и ООО «СПМУ-2» не удалось: телефоны не работают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод «Златмаш» Роскосмоса в Златоусте (Челябинская область) взыскивает с гендиректора закрытого предприятия «СПМУ-2» Александра Харламова долг возглавляемой им компании. Соответствующий иск подан в арбитражный суд региона. «АО „Златоустовский машиностроительный завод “ обратилось в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к гендиректору АО „СПМУ-2“ Харламову Александру Александровичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств в размере 220,26 тысячи рублей по долгам „СПМУ-2“», — отметило предприятие на «Федресурсе». Иск подан в сентябре, и ближайшее заседание назначено на декабрь. Суд затребовал выписки по счетам фирмы-должника в пяти банках, среди которых есть «Сбербанк», «Альфа Банк», «Банк Уралсиб» и другие. Тяжба предприятий тянется с июня 2021 года. «Златмаш» подал иск к ООО «СПМУ-2» на 3,086 млн рублей, где третьим лицом привлекли одноименное АО. Суть спора связана с использованием тепловой энергии, которое, как посчитал истец, велось бездоговорным путем, хотя у компании с октябре 2008 года есть своя модульная котельная. В ноябре 2022 года АО «СПМУ-2» прекратило деятельность. В феврале 2021 года инженеры завода Роскосмоса провели обследование. Как в суде сообщил представитель теплосетевой компании «Златсеть», специалисты обнаружили, что заглушка перед родственным закрытому «СПМУ-2М» открыта. Газ «Новатэк» с мая 2020 до конца декабря фирме не поставлял, а поставщик заметил потери, связав их с деятельностью ответчика. С его территории труба уходит для обеспечения теплом жилого массива. Компания получила акт о бездоговорном потреблении тепла, насчитав 5,3 млн рублей долга. Однако документы зафиксировали закрытые вентили. Суд обратил внимание на отсутствие приборов учета на границе с «СПМУ-2М»: свои убытки поставщик тепла исчислил косвенным путем. На ветке находятся другие потребители — гаражный кооператив и заправочная станция. Факт отбора тепла не доказан, счел арбитраж и в удовлетворении требований отказал. Аналогичное решение в марте 2023 года суд принял по другому иску. В феврале 2019 года бывший директор ООО «СПМУ-2» Дмитрий Гурьянов становился фигурантом расследования уголовного дела в связи с невыплатами зарплаты. С тех пор в данной компании его сменил, согласно данным СБИС, Александр Косенко. В советский период «СПМУ-2» выполнял работы на предприятиях оборонного комплекса. Позже стал участником проектов по освоению нефтяных месторождений на севере страны, сотрудники работали на предприятиях металлургической отрасли. При подготовке URA.RU направило запрос в пресс-службу «Златмаша». Дозвониться в «СПМУ-2М» и ООО «СПМУ-2» не удалось: телефоны не работают.