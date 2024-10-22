22 октября 2024

Депутат Госдумы Марков взял самоотвод от назначения на ключевой пост в ХМАО

Депутат Марков отказался от должности первого замгубернатора ХМАО по политики
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Марков неожиданно для себя вошел в список потенциальных кандидатов на пост политического замгубернатора ХМАО
Евгений Марков неожиданно для себя вошел в список потенциальных кандидатов на пост политического замгубернатора ХМАО Фото:

Депутат Государственной думы РФ Евгений Марков взял самоотвод от назначения на позицию первого вице-губернатора ХМАО по политике. Слухи о его возможном переходе на эту должность расходились в кулуарах Дома правительства, однако парламентарий в беседе с URA.RU их опроверг.

«Ханты-Мансийск — это перевернутая страница жизни. Я доволен своей должностью, доволен своим начальством и точно в Югру не собираюсь», — прокомментировал Марков.

По словам источников агентства в политическом истеблишменте, Марков был внесен в списки вероятных кандидатов. Теоретически он мог бы претендовать на эту должность несмотря на принадлежность к ЛДПР. Это решаемо, как в случае с экс-главой внупола Андреем Филатовым (бывший мэр Сургута — прим. URA.RU), который был членом «Справедливой России».

Ранее URA.RU писало, что политэлиты называют в числе одного из вероятных кандидатов экс-депутата думы ХМАО Сергея Дегтяря. Однако ряд источников отмечает, что после истории скандала со строительством тюменского технопарка ожидать его назначения на пост главы внупола не стоит.

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Депутат Государственной думы РФ Евгений Марков взял самоотвод от назначения на позицию первого вице-губернатора ХМАО по политике. Слухи о его возможном переходе на эту должность расходились в кулуарах Дома правительства, однако парламентарий в беседе с URA.RU их опроверг. «Ханты-Мансийск — это перевернутая страница жизни. Я доволен своей должностью, доволен своим начальством и точно в Югру не собираюсь», — прокомментировал Марков. По словам источников агентства в политическом истеблишменте, Марков был внесен в списки вероятных кандидатов. Теоретически он мог бы претендовать на эту должность несмотря на принадлежность к ЛДПР. Это решаемо, как в случае с экс-главой внупола Андреем Филатовым (бывший мэр Сургута — прим. URA.RU), который был членом «Справедливой России». Ранее URA.RU писало, что политэлиты называют в числе одного из вероятных кандидатов экс-депутата думы ХМАО Сергея Дегтяря. Однако ряд источников отмечает, что после истории скандала со строительством тюменского технопарка ожидать его назначения на пост главы внупола не стоит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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