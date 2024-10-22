Депутат Госдумы Марков взял самоотвод от назначения на ключевой пост в ХМАО

Депутат Государственной думы РФ Евгений Марков взял самоотвод от назначения на позицию первого вице-губернатора ХМАО по политике. Слухи о его возможном переходе на эту должность расходились в кулуарах Дома правительства, однако парламентарий в беседе с URA.RU их опроверг.
«Ханты-Мансийск — это перевернутая страница жизни. Я доволен своей должностью, доволен своим начальством и точно в Югру не собираюсь», — прокомментировал Марков.
По словам источников агентства в политическом истеблишменте, Марков был внесен в списки вероятных кандидатов. Теоретически он мог бы претендовать на эту должность несмотря на принадлежность к ЛДПР. Это решаемо, как в случае с экс-главой внупола Андреем Филатовым (бывший мэр Сургута — прим. URA.RU), который был членом «Справедливой России».
Ранее URA.RU писало, что политэлиты называют в числе одного из вероятных кандидатов экс-депутата думы ХМАО Сергея Дегтяря. Однако ряд источников отмечает, что после истории скандала со строительством тюменского технопарка ожидать его назначения на пост главы внупола не стоит.
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