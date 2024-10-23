Суд Троицка взыскал с экс-чиновника миллион рублей за продажу служебной квартиры

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Иск прокурора был удовлетворен в полном объеме
Иск прокурора был удовлетворен в полном объеме Фото:

В Троицке Челябинской области суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего чиновника миллион рублей за незаконную приватизацию и последующую продажу муниципальной квартиры. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приговором Троицкого городского суда руководитель Муниципального учреждения „Гражданская защита“ осужден по ч. 1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств в результате совершения преступления), ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Приговор вступил в законную силу. Решением суда требования прокурора о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме», — сообщают в ведомстве.

В ходе разбирательства выяснилось, что осужденный использовал свое право на безвозмездную приватизацию квартиры, однако сокрыл наличие в собственности другого жилья. Это послужило основанием для проведения незаконной приватизации. Тем самым чиновник использовал свое служебное положение для личной выгоды, что привело к финансовым потерям бюджета Троицка.

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В Троицке Челябинской области суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего чиновника миллион рублей за незаконную приватизацию и последующую продажу муниципальной квартиры. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры региона. «Приговором Троицкого городского суда руководитель Муниципального учреждения „Гражданская защита“ осужден по ч. 1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств в результате совершения преступления), ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Приговор вступил в законную силу. Решением суда требования прокурора о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме», — сообщают в ведомстве. В ходе разбирательства выяснилось, что осужденный использовал свое право на безвозмездную приватизацию квартиры, однако сокрыл наличие в собственности другого жилья. Это послужило основанием для проведения незаконной приватизации. Тем самым чиновник использовал свое служебное положение для личной выгоды, что привело к финансовым потерям бюджета Троицка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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