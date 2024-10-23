Евросоюз окончательно утвердил механизм кредитования Киева на 35 млрд евро

Совет Евросоюза одобрил новый кредитный механизм для Украины на сумму до 35 миллиардов евро. В рамках этого механизма предусмотрено погашение за счет экспроприированных доходов от суверенных активов России.
«В результате успешного завершения письменной процедуры, Совет ЕС утвердил сегодня пакет финансовой помощи Украине, включая исключительный займ макрофинансовой помощи, объемом до 35 миллиардов евро, а также кредитный механизм сотрудничества, который поддержит Украину в выплате кредитов на сумму до 45 миллиардов евро (включают 35 миллиардов евро от ЕС)», — говорится в документе. Информацию об утверждении механизма кредитования сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети X.
Контекст использования экспроприированных активов РФ для погашения кредитов вызвал резкую критику со стороны России. Так, исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов осудил данный механизм, назвав его «глобальным воровством» и предрек серьезные последствия для всей мировой финансовой системы и статуса евро как резервной валюты. По словам Логвинова, платить за воровство Европарламентом российских активов придётся будущим поколениям европейских налогоплательщиков, пишет RT.
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