В Пентагоне объяснили, почему не передали Украине дальнобойные ракеты

У Украины есть возможность массового производства дронов, стоимость которых дешевле, чем стоимость дальнобойных баллистических ракет. При этом беспилотники эффективны и могут преодолевать большие расстояния, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы видим, что они [украинские власти] разработали потенциал для массового производства беспилотников, которые весьма эффективны и способны преодолевать внушительные расстояния. И они могут делать это за долю от стоимости баллистической ракеты», — сообщил Ллойд Остин, его слова передает ТАСС. Так глава Пентагона прокомментировал решение США выделить Киеву 800 миллионов долларов на производство БПЛА.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил у США военную помощь размером 1,6 миллиарда долларов. Также он заявил, что ожидает еще восемь миллиардов до конца 2024 года.
Ранее стало известно, что США собираются выделить для Украины 800 миллионов долларов на производство дальнобойных БПЛА. Это может стать «утешительным призом» для Зеленского, которому не удалось добиться разрешения от Запада бить дальнобойным оружием вглубь РФ, пишет MK.RU со ссылкой на New York Times.
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