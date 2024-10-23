Пиарщики мэра Екатеринбурга набросились на Высокинского после критики от Матвиенко

Пиар-блок администрации Екатеринбурга раскритиковал бывшего мэра Высокинского

23 октября 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Александра Высокинского Орлов сменил в декабре 2020-го Фото: Анна Майорова © URA.RU Пиар-блок мэрии Екатеринбурга, реагируя на публичную критику городского общественного транспорта от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, указал на просчеты предыдущего мэра, сенатора Александра Высокинского. В качестве инструмента использован анонимный telegram-канал, который, по данным URA.RU, администрирует именно пресс-служба мэрии (хотя там отрицают). Как ранее сообщало агентство, днем 23 октября на заседании в Совете Федерации — в рамках Дней Свердловской области — Матвиенко обратила внимание губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова на жалобы екатеринбуржцев по поводу переполненных автобусов. Она рекомендовала Орлову почаще пользоваться общественным транспортом самому. Спустя некоторое время Орлов в своем официальном telegram-канале дипломатично заявил, что критика справедливая, но проблемы копились годами, мэрия сейчас как раз проводит большую реформу — и без поддержки федеральных властей, кстати, не обойдись. «В Совете Федерации четвертый год трудится бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, при котором деградация общественного транспорта приняла форму судорог. В соседней палате российского парламента — набор депутатов, которые заняты написанием разнообразных запросов. Хочется подойти к каждому, обнять за плечи, заглянуть в глаза и спросить: а что ты сделал, чтобы в родной город пришли федеральные деньги на закупку транспорта? Что, Александр Геннадьевич [Высокинский]?» — говорится в посте в анонимном telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Санкционировал ли этот выпад в адрес своего предшественника сам Орлов, неизвестно. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не имеют отношения к упомянутой площадке. Агентство готово предоставить Александру Высокинскому возможность высказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиар-блок мэрии Екатеринбурга, реагируя на публичную критику городского общественного транспорта от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, указал на просчеты предыдущего мэра, сенатора Александра Высокинского. В качестве инструмента использован анонимный telegram-канал, который, по данным URA.RU, администрирует именно пресс-служба мэрии (хотя там отрицают). Как ранее сообщало агентство, днем 23 октября на заседании в Совете Федерации — в рамках Дней Свердловской области — Матвиенко обратила внимание губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова на жалобы екатеринбуржцев по поводу переполненных автобусов. Она рекомендовала Орлову почаще пользоваться общественным транспортом самому. Спустя некоторое время Орлов в своем официальном telegram-канале дипломатично заявил, что критика справедливая, но проблемы копились годами, мэрия сейчас как раз проводит большую реформу — и без поддержки федеральных властей, кстати, не обойдись. «В Совете Федерации четвертый год трудится бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, при котором деградация общественного транспорта приняла форму судорог. В соседней палате российского парламента — набор депутатов, которые заняты написанием разнообразных запросов. Хочется подойти к каждому, обнять за плечи, заглянуть в глаза и спросить: а что ты сделал, чтобы в родной город пришли федеральные деньги на закупку транспорта? Что, Александр Геннадьевич [Высокинский]?» — говорится в посте в анонимном telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Санкционировал ли этот выпад в адрес своего предшественника сам Орлов, неизвестно. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не имеют отношения к упомянутой площадке. Агентство готово предоставить Александру Высокинскому возможность высказаться.