Пиарщики мэра Екатеринбурга набросились на Высокинского после критики от Матвиенко

Пиар-блок администрации Екатеринбурга раскритиковал бывшего мэра Высокинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, высокинский александр, орлов алексей
Александра Высокинского Орлов сменил в декабре 2020-го Фото:

Пиар-блок мэрии Екатеринбурга, реагируя на публичную критику городского общественного транспорта от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, указал на просчеты предыдущего мэра, сенатора Александра Высокинского. В качестве инструмента использован анонимный telegram-канал, который, по данным URA.RU, администрирует именно пресс-служба мэрии (хотя там отрицают).

Как ранее сообщало агентство, днем 23 октября на заседании в Совете Федерации — в рамках Дней Свердловской области — Матвиенко обратила внимание губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова на жалобы екатеринбуржцев по поводу переполненных автобусов. Она рекомендовала Орлову почаще пользоваться общественным транспортом самому. Спустя некоторое время Орлов в своем официальном telegram-канале дипломатично заявил, что критика справедливая, но проблемы копились годами, мэрия сейчас как раз проводит большую реформу — и без поддержки федеральных властей, кстати, не обойдись.

«В Совете Федерации четвертый год трудится бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, при котором деградация общественного транспорта приняла форму судорог. В соседней палате российского парламента — набор депутатов, которые заняты написанием разнообразных запросов. Хочется подойти к каждому, обнять за плечи, заглянуть в глаза и спросить: а что ты сделал, чтобы в родной город пришли федеральные деньги на закупку транспорта? Что, Александр Геннадьевич [Высокинский]?» — говорится в посте в анонимном telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Санкционировал ли этот выпад в адрес своего предшественника сам Орлов, неизвестно.

В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не имеют отношения к упомянутой площадке. Агентство готово предоставить Александру Высокинскому возможность высказаться.

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Пиар-блок мэрии Екатеринбурга, реагируя на публичную критику городского общественного транспорта от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, указал на просчеты предыдущего мэра, сенатора Александра Высокинского. В качестве инструмента использован анонимный telegram-канал, который, по данным URA.RU, администрирует именно пресс-служба мэрии (хотя там отрицают). Как ранее сообщало агентство, днем 23 октября на заседании в Совете Федерации — в рамках Дней Свердловской области — Матвиенко обратила внимание губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова на жалобы екатеринбуржцев по поводу переполненных автобусов. Она рекомендовала Орлову почаще пользоваться общественным транспортом самому. Спустя некоторое время Орлов в своем официальном telegram-канале дипломатично заявил, что критика справедливая, но проблемы копились годами, мэрия сейчас как раз проводит большую реформу — и без поддержки федеральных властей, кстати, не обойдись. «В Совете Федерации четвертый год трудится бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, при котором деградация общественного транспорта приняла форму судорог. В соседней палате российского парламента — набор депутатов, которые заняты написанием разнообразных запросов. Хочется подойти к каждому, обнять за плечи, заглянуть в глаза и спросить: а что ты сделал, чтобы в родной город пришли федеральные деньги на закупку транспорта? Что, Александр Геннадьевич [Высокинский]?» — говорится в посте в анонимном telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Санкционировал ли этот выпад в адрес своего предшественника сам Орлов, неизвестно. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не имеют отношения к упомянутой площадке. Агентство готово предоставить Александру Высокинскому возможность высказаться.
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