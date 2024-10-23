Курганская пенсионерка, соврав полиции, перевела сотни тысяч рублей мошенникам

23 октября 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Пенсионерка перевела мошенникам 320 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 69-летняя местная жительница, несмотря на разговоры с полицией, перевела мошенникам 320 тысяч рублей. Полицейские дважды проводили разговоры с пенсионеркой, но та не послушала и продолжила общение со злоумышленниками, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Жительницу Кургана обманули мошенники. Женщина отправилась в банк и заявила, что ей нужны деньги для ремонта квартиры. В отделение банка была вызвана полиция, но, несмотря на длительный разговор с полицейским, пенсионерка не призналась, что общается с мошенниками, а входящие звонки в телефоне удалила. Спустя время она перевела 260 тысяч рублей злоумышленникам», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В другой раз пенсионерке удалось получить заем в размере 100 тысяч рублей. Она успела перевести лишь 60 тысяч рублей, когда ее остановил полицейский. Потерпевшую доставили в отдел полиции, но она по-прежнему отрицала связь с мошенниками. Изначально злоумышленники сообщали ей о необходимости сменить счетчики, потом, что от ее имени оформлена доверенность на третье лицо, разрешающая пользоваться ее недвижимостью и банковскими счетами. Пенсионерке также выслали договор о неразглашении гостайны, в котором была предусмотрена уголовная ответственность. В дальнейшем злоумышленники убедили женщину, что на ее имя оформлены заявки на кредиты в нескольких банках. Потерпевшая верила незнакомцам до тех пор, пока они не перестали выходить на связь. Только после этого она обратилась в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 69-летняя местная жительница, несмотря на разговоры с полицией, перевела мошенникам 320 тысяч рублей. Полицейские дважды проводили разговоры с пенсионеркой, но та не послушала и продолжила общение со злоумышленниками, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Жительницу Кургана обманули мошенники. Женщина отправилась в банк и заявила, что ей нужны деньги для ремонта квартиры. В отделение банка была вызвана полиция, но, несмотря на длительный разговор с полицейским, пенсионерка не призналась, что общается с мошенниками, а входящие звонки в телефоне удалила. Спустя время она перевела 260 тысяч рублей злоумышленникам», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В другой раз пенсионерке удалось получить заем в размере 100 тысяч рублей. Она успела перевести лишь 60 тысяч рублей, когда ее остановил полицейский. Потерпевшую доставили в отдел полиции, но она по-прежнему отрицала связь с мошенниками. Изначально злоумышленники сообщали ей о необходимости сменить счетчики, потом, что от ее имени оформлена доверенность на третье лицо, разрешающая пользоваться ее недвижимостью и банковскими счетами. Пенсионерке также выслали договор о неразглашении гостайны, в котором была предусмотрена уголовная ответственность. В дальнейшем злоумышленники убедили женщину, что на ее имя оформлены заявки на кредиты в нескольких банках. Потерпевшая верила незнакомцам до тех пор, пока они не перестали выходить на связь. Только после этого она обратилась в полицию.